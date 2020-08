KORONAVÍRUS Epidemiologička opísala postup pri pozitívnom teste: Výnimky pri opustení domácej karantény!

Adam Berka navštívil niekoľko podnikov vrátane diskotéky a festivalu za tri dni. Skritizoval systém testovania a sám nevie, kde sa nakazil. Po jeho statuse sa zniesla vlna kritiky zo strany odborníkov, ale aj jeho kolegov. Svojím statusom, ktorý mal stovky zdieľaní a komentárov spôsobil chaos. Neuviedol presné informácie a pred nemocnicou na Kramároch sa tvorili dlhé rady. Status neskôr zmazal.

Ako postupovať pri pozitívnom teste

Epidemiologička Mária Avdičová prostredníctvom stránky Úradu verejného zdravotníctva na sociálnej sieti Facebook informovala, ako postupovať, keď sa dozviete, že máte pozitívny test na koronavírus. "Každá osoba, ktorá má pozitívny test na ochorenie COVID-19 je oslovená miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva - a to aktívne pracovníkom oddelenia epidemiológie, nakoľko každý RÚVZ vidí pozitívny prípad, ktorý mu územne prináleží, buď v systéme IS COVID alebo v systéme EPIS (Epidemiologický informačný systém), ihneď, ako tam výsledok vloží príslušné laboratórium," uviedla Avdičová.

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

Dôležité je informovať, s kým ste boli v kontakte

Daná osoba je odborným pracovníkom poučená, že ide do izolácie a zároveň je od nej odobratá epidemiologická anamnéza – cestovateľská (v zahraničí, doma), získavajú sa informácie o kontaktoch, ktoré daná osoba za ostatných 14 dní stretla a aj tieto osoby sú RÚVZ následne oslovené a je im nariadená izolácia. "Pozitívna osoba vie najlepšie, s kým bola v úzkom kontakte, môže aj aktívne upozorniť svoje kontakty o tom, že je pozitívna, no zároveň stále platí, že je povinná uvedené kontakty oznámiť odbornému pracovníkovi RÚVZ, ktorý postupuje, ako je uvedené vyššie," uviedla.



Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR pri kontaktovaní osoby rovnako zisťujú informácie o zdravotnom stave (či má príznaky a ak áno aké). "Pozitívna osoba je poučená, ako sa má správať v izolácii, čo smie a čo nesmie a zároveň sú jej doručené karanténne opatrenia písomne. Naplánuje sa kontrolný odber, sleduje sa výsledok tohto vyšetrenia, následného vyšetrenia a ak sú tieto negatívne, osoba je uvoľnená z izolácie," dodala s tým, že pre uvoľnenie z izolácie sa môže v súčasnosti použiť aj odporúčanie WHO a ECDC.

Na opustenie domácej izolácie je potrebný relevantný dôvod

Počas domácej izolácie v súvislosti s ochorením COVID-19 nemožno opustiť miesto pobytu. V prípade bytového domu však možno rešpektovať nutné a krátke opustenie priestorov, kde sa izolácia uskutočňuje. Patrí sem napríklad vyhodenie odpadkov, prechádzka so psom a podobne. Ak ide o rodinný dom, pobyt na dvore je v poriadku. Na sociálnej sieti o tom informuje Úrad verejného zdravotníctva SR.

Zdroj: Getty Images

"Na opustenie bytového domu treba mať relevantný dôvod, pretože v prípade nahlásenia porušenia karantény je otázne dokazovanie, že to bolo nevyhnutné opustenie miesta izolácie," vysvetľuje ÚVZ SR. Upozorňuje, že platí nutnosť prekrytia horných dýchacích ciest, sociálneho odstupu a dezinfikovania rúk pred opustením bytu.

Návšteva odberného miesta

Opustenie domácej izolácie je povolené aj v prípade návštevy odberného miesta. ÚVZ SR odporúča dopravu vlastným autom, a to len osôb, ktoré budú testované. V prípade odvozu inou osobou by mala pricestovaná osoba sedieť na zadnom pravom sedadle a mať aspoň sčasti otvorené okno. Obe osoby pritom musia mať rúško. "Ak to situácia dovoľuje, možno zájsť k odbernému miestu aj pešo, samozrejme, za dodržania hygienických opatrení – nosenie rúška, sociálny odstup od cudzích ľudí, dezinfekcia rúk pred opustením domu/bytu," približuje.

ÚVZ SR ďalej upozorňuje, že každý člen rodiny by mal mať vlastný uterák, príbor, tanier aj pohár. Osoba, ktorá sa vrátila zo zahraničia, by mala mať ideálne vlastnú izbu a mala by obmedziť kontakty s ostatnými. Návštevy nie sú povolené, obmedziť ich treba aj v prípade odovzdania nákupu. Lepšie je nechať ho za dverami. "Nákupy si zorganizujte s pomocou priateľov, rodiny či blízkych a poproste ich, aby vám ich nechali pred dverami alebo na inom určenom mieste, prípadne, ak sa dá, využite službu dovozu potravín do domácnosti, respektíve služby samospráv, prípadne sa obráťte na miestny spolok Slovenského Červeného kríža," dopĺňa ÚVZ.

Netreba zabúdať ani na základné preventívne opatrenia voči vírusovému ochoreniu. Patrí sem dôsledné umývanie a dezinfekcia rúk a povrchov. Tiež časté vetranie a dezinfekcia miestností. Odporúča sa používať jednorazové papierové a vlhčené utierky.

Bratislava je v červenej zóne

Najväčším epicentrom nákazy na Slovensku sa momentálne stalo hlavné mesto. Bratislavský kraj eviduje k dnešnému dňu vyše 940 prípadov. Primátor Matúš Vallo preto oznámil, že Bratislava sa na COVID semafore nachádza v červenej zóne. "Bratislava mení po dôkladnej analýze čerstvých dát mestským epidemiológom a ďalšími odborníkmi farbu epidemickej fázy na COVID semafore na červenú. Zmena fázy semafora nastáva vtedy, keď sú splnené aspoň dva ukazovatele definované pre jednotlivé fázy," informovala hovorkyňa mesta Bratislava Katarína Rajčanová.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

"Odborníci považujú za najrizikovejšie vnútorné priestory, kde sa zhromažďuje väčší počet ľudí, je prítomný alkohol a vykonávajú sa aktivity, pri ktorých je dodržiavanie bezpečných odstupov zložité, ako napríklad oslavy, koncerty, svadby, párty. Mrzí nás, že sa v duchu týchto odporúčaní nesprával aj náš poslanec mestského zastupiteľstva," skritizoval Berku Vallo.