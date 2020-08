Kúpele Grössling: FOTO Našli v nich hodnotné poklady! Vieme, kedy do nich vstúpi prvý návštevník

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

BRATISLAVA - Život a výnimočná atmosféra by sa do známych a historických kúpeľov Grössling mala vrátiť už v roku 2025. Koncom septembra sa verejnosť dozvie, ktorý architektonický návrh vyhral a ako budú tradičné bratislavské kúpele z roku 1895 od architekta Alberta Swobodu definitíve vyzerať. Rekonštrukcia niekoľkých budov, výstavba nových bazénov a parku by mala stáť okolo 14 miliónov eur. Mesto chce tento projekt financovať z mestského rozpočtu, z grantového financovania a zvyšok si požičať peniaze od bánk.