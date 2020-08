Unikátny detský projekt! ROZHOVOR s autorom: Deti sú naša budúcnosť, politici si ich musia vypočuť

Kde a kedy vznikla myšlienka tohto projektu?

Štúdiom rôznych tém a pýtaním sa, ako môžeme lepšie pochopiť vzájomnú závislosť ľudí prírody, som sa začal pýtať „Tak, ako sa má príroda? Ako to drží?“. Myslím si, že by sme sa mali vrátiť do roku 1948, keď OSN sformulovala Všeobecnú deklaráciu ľudských práv. Dnes musíme otvorene povedať, že sme zabudli na niekoľko dôležitých „ďalších vecí“. V tej dobe sme zabudli, že my, ľudia, nie sme jediní, ktorí potrebujú práva, čo viedlo k nerovnováhe, kde naša posadnutosť nekonečným rastom poškodzuje krehké systémy iných foriem života, s ktorými zdieľame planétu. Keď vidím, akú cestu si ľudia vybrali, uvedomujem si, že aj rastliny a zvieratá potrebujú práva, tiež nebo, zem a more potrebujú práva. Keď som si toto začal uvedomovať, prichádzali aj ďalšie otázky. Čo vlastne strom chce? Čo by mi povedalo životné prostredie a ekosystémy? Samozrejme, vôbec to nie je nový objav, ľudia tak už kedysi dávno cítili a niektorí cítia dodnes. Múdrosť domorodých ľudí nám hovorí, že potrebujeme nájsť rovnováhu počúvaním.

Zdroj: earthspeakr.art

Keď som bol pozvaný, aby som toto dielo vytvoril pre nemecké predsedníctvo v Rade EÚ, inšpiroval som sa rôznymi hnutiami hovoriacimi o klíme, ktorí chcú byť vypočutí. Jedným z hlasov bola, samozrejme, Greta Thunbergová a Fridays for Future a požiadavky na svetových lídrov, aby konali ako správcovia budúcnosti. Myšlienka „Komu patrí budúcnosť?“ kladie obrovský dôraz na kolektívnu odpoveď. Budú to dnešní politici alebo sú to vlastne deti? Koho práva sa ignorujú? Práva do budúcnosti.

Od začiatku ma veľmi zaujímala myšlienka decentralizácie tvorivého autorstva Earth Speakr. Chcel som vytvoriť umelecké dielo, ktoré by bolo prístupné pre všetkých a vyzvať ním verejnosť, aby sme sa na tvarovaní tohto diela podieľali všetci prostredníctvom individuálneho tvorivého vkladu. Chcel som sa vyhnúť tým obvyklým a bežným hierarchiám, kde inšpirovaný umelec odovzdáva svoju víziu a divák je vnímaný len ako spotrebiteľ. Chcel som dať deťom plné uznanie za ich umeleckú genialitu. Toto je v mojej práci dôležité dlhodobo, no až pri Earth Speakr som bol schopný s týmto presvedčením pracovať na vyššej úrovni a s rôznymi vekovými skupinami. To všetko je úzko spojené s mojím záujmom o podmienky koexistencie a o vnímanie koexistencie nielen medzi ľudskými bytosťami, ale aj medzi živočíchmi, stromami a rastlinami, prírodou a planétou. Táto medzi alebo multidruhová perspektíva vo mne v ostatných rokoch rástla. A veľmi ma zaujíma, ako môžeme obnoviť náš vzťah k okoliu. Vytvorenie aplikácie, pomocou ktorej môžete animovať svoje bezprostredné okolie a hovoriť o klíme interaktívnym spôsobom, sa mi zdalo byť vzrušujúcou príležitosťou.

Bola forma, akou je tento projekt spracovaný, čisto váš nápad?

Mojou hlavnou myšlienkou bolo vytvoriť umelecké dielo zamerané na budúcnosť. Hneď ako som si uvedomil, že hľadám vlastne odpoveď na otázku „Čo je budúcnosť?“, bolo to jednoduché - deti! Preto sa aj celý projekt začal tvarovať okolo detí. To znamená, že forma projektu je skutočne reakciou na mnoho faktorov, no vždy všetko krúži okolo myšlienok a nápadov detí. Podpora účasti detí na tomto kolektívnom umeleckom diele, samozrejme, predpokladá kombináciu mnohých aspektov - výskum, odborné poradenstvo, či nápady a pripomienky od samotných detí. V konečnom dôsledku budú finálne diela vytvárať deti. Ja som to celé len začal. Forma, ktorú sme zvolili, je takmer ako náradie alebo štetec. Deti si môžu stiahnuť aplikáciu Earth Speakr a oživiť svet svojimi nápadmi. Každá správa - ktorú nazývam „Speakr“ - je umelecké dielo, ich umelecké dielo!

Zdroj: Lars Borges

V minulosti ste sa už podobným projektom venovali. Ktoré diela sa Vám najviac páčili? Ktoré vo Vás zanechali stopu?

Už tridsať rokov fotografujem prírodné fenomény, krajinu, veci na Islande, ktoré ma inšpirovali. Zdokumentoval som mach, rastliny, pláže a mnoho, mnoho detailov. Tento proces dokumentácie alebo archivácie bol pre mňa spôsob, ako si budovať hlbší vzťah k veciam, ktoré sa ma dotkli. Napríklad, aby som lepšie pochopil tok vody v rieke, nefotografoval som ju len zo vzduchu, ale aj z člnu, alebo pri turistike popri rieke. Dokonca som skúsil aj bežať rovnakou rýchlosťou ako tečie voda, aby rieka vyzerala, že stojí na mieste a hýbe sa krajina. Z týchto fotografií som potom vytvoril umelecké diela.

Zdroj: earthspeakr.art

V roku 1999 som si prenajal maličké lietadlo a zo vzduchu som zdokumentoval štyridsaťpäť islandských ľadovcov. Boli pre mňa neuveriteľne krásne a veľmi dramatické, no uvedomoval som si ich zraniteľnosť. V tom roku bola pre mňa téma klimatickej krízy relatívne nová a, ak mám byť úprimný, nebola vtedy pri dokumentácii ľadovcov ani mojím hlavným cieľom. Minulý rok som sa ale opäť vrátil k dokumentovaniu ľadovcov a to je to, o čo s vami chcem teraz podeliť. Fotografovanie týchto snímok o dvadsať rokov neskôr - v geologickom čase hovoríme len o nanosekunde - mi odhalilo, aké drastické sú zmeny, ktorým čelí naša planéta. To, čo sa zdá byť tak veľké, pomalé a za hranicami nášho chápania, sa radikálne mení a to oveľa rýchlejšie, ako som vôbec považoval za možné. Keď som sa o 20 rokov neskôr pozeral na ľadovec z lietadla a následne na pôvodnú fotografiu v mojej ruke, nemohol som uveriť, akým zmenám prišlo. Povedal som pilotovi: „Toto nemôže byť ten istý ľadovec, musíme byť na nesprávnom mieste. Nemôže to byť on, pretože nie je len menší, on tam už jednoducho nie je.“

Zdroj: Lars Borges

O klimatickej kríze toho počujeme veľa, ale pre väčšinu z nás je to do značnej miery abstraktná myšlienka. Vidieť priame dôsledky z prvej ruky bolo neuveriteľné. Keď sme obrázky z roku 2019 umiestnili vedľa originálov, ktoré som urobil v roku 1999, stala sa táto nepredstaviteľná zmena zrazu pochopiteľná. Toto nové dokumentárne dielo som nazval ‘the glacier melt series 1999/2019’. Neviem však, či slovo „obľúbené“ je v tomto prípade to správne, no určite to bol pre mňa nezabudnuteľný zážitok a tvorba tohto umeleckého diela zmenila moje vnímanie.

Prečo ste sa rozhodli prijať prácu na tomto projekte?

Je mi cťou, že som bol oslovený, aby som vytvoril nové dielo, ktoré sa stalo ústrednou kultúrnou súčasťou nemeckého predsedníctva v Rade EÚ a cítil som, že táto príležitosť bola veľmi neobvyklou a zaujímavo bohatou základňou tvorby umenia. Jednou z veľkých výziev v súčasnosti je, že my dospelí sa často nedokážeme plnohodnotne vnímať problémy iných, ale aj problémy globálne. Verím, že práve umenie môže toto zmeniť. Práve umenie môže pomôcť intenzívnejšie precítiť svet. A toto precitnutie môže naštartovať myslenie, angažovanosť a dokonca aj činy.

Zdroj: Lars Borges

Sme v procese rozvoja siete Earth Speakr, od veľkých inštitúcií až po miestne partnerstvá a postupne zapájame aj ambasádorov projektu, aby sme zaistili, že dospelí, ideológovia a zákonodarcovia si naozaj vypočujú, čo im deti odkazujú. Domnievam sa, že jednou z povinností umelcov (aj keď myšlienka, že umelci nesú zodpovednosť, môže byť pre niekoho prekvapením) je pomôcť ľuďom problematiku nielen spoznať a porozumieť, ale tiež ju precítiť emocionálne a fyzicky. Earth Speakr vyzýva deti, aby formovali svoje okolie podľa svojich myšlienok a pocitov.

Projekt má primárne slúžiť pre deti, ale aj pre dospelých. Je v tomto čo sa výzvy týka nejaký rozdiel?

Earth Speakr som vytvoril ako verejné umelecké dielo, na riešenie niektorých najdôležitejších otázok dnešnej doby. Klimatická kríza ovplyvní nás všetkých a deti to vedia. Sú otvorené, odhodlané a napriek tomu, že sú príliš mladé na to, aby hlasovali, mali by sme ich počúvať. Teším sa z každého, kto sa zúčastňuje a dúfam, že sa o problematike začne hovoriť aj v rámci rodín a naprieč generáciami, aby sme spoločne prediskutovali, čo musíme urobiť pre budúcnosť našej planéty.

Zdroj: earthspeakr.art

Earth Speakr je prevažne digitálny, aby sa mohol zúčastniť ktokoľvek a odkiaľkoľvek. Deti si môžu stiahnuť aplikáciu Earth Speakr a prostredníctvom nej zaznamenať svoje predstavy o blahu našej planéty. Zúčastniť sa môžu aj dospelí návštevou na adrese www.earthspeakr.art a počúvaním správ, ich zdieľaním s ostatnými a vytváraním skupín správ - takzvaných Loud Speakrs, aby demonštrovali a zdôraznili silné odkazy detí.

Na tento účel ste zriadili aj mobilnú aplikáciu. Na akom princípe funguje?

Aplikácia Earth Speakr vyzýva deti, aby nahrali krátku hlasovú správu. Urobia to tak, že najprv v aplikácii vytvoria digitálnu tvár, ktorá imituje ich skutočné výrazy tváre. Keď je umiestnená nad objektom v prostredí, digitálna tvár oživí objekt - ulicu, strom, kôš, čokoľvek - a zdieľa správu ako svoju vlastnú. Tieto tvorivé nahrávky sa spájajú a vytvárajú spoločenstvá zdieľaných nápadov a spoločných obáv týkajúcich sa tém blaha a budúcnosti našej planéty. Nájdete ich na veľkej interaktívnej mape v aplikácii a na webových stránkach, kde si ich môžete aj vypočuť. Ak sa nachádzate blízko Speakr alebo Loud Speakr, aplikácia sa presunie do režimu rozšírenej reality a správy, ktoré sú súčasťou vášho sveta, môžete zažiť naozaj zábavným spôsobom.

Zdroj: earthspeakr.art

Koľko detí sa už do projektu zapojilo? Resp. koľko odkazov ste už dostali?

Je úžasné vidieť, že si po viac ako mesiaci od uvedenia stiahlo aplikáciu Earth Speakr viac ako 27 000 ľudí z celého sveta, teda nie len z Európy, ale aj Indonézie, Argentíny, Južnej Kórey či USA. To, čo deti povedali si môžete vypočuť v aplikácii aj na webovej stránke www.earthspeakr.art.

Bol nejaký z odkazov niečím výnimočný? Niečím, čo by sa vám zapísalo do pamäti.

Súcitných a inšpiratívnych bolo množstvo správ. Niektoré z našich obľúbených zverejňujeme na YouTube.

Zdroj: Lars Borges

Všimla som si, že odkazy detí sú v ich domovskom jazyku. Plánujete preložiť tieto odkazy, resp. dať im anglické titulky pre lepšiu zrozumiteľnosť?

Pre mňa je dôležité, aby boli deti schopné hovoriť o problémoch, ktoré sa ich týkajú najviac a aby boli tieto správy vypočuté. Sú tiež umelcami a všetky správy tvoria spoločné umelecké dielo. Deti sú schopné označiť každú svoju správu a pripojiť sa k „komunite“, aby ukázali, o ktorej téme hovoria.

Moderujeme diskusie a počúvame každý príspevok, ale nedokážeme ponúknuť preklad každej správy. Na našich sociálnych médiách skúmame možnosti, ako ponúknuť popisy a titulkovanie našim tematickým videokompiláciám.

Zdroj: earthspeakr.art

Ako dlho výzva potrvá?

Dielo sa tvorí súbežne s nemeckým predsedníctvom v Rade EÚ, ktoré trvá od 1. júla do 31. decembra 2020. Dúfam, že význam odkazov detí a ich obavy či nápady, ktoré majú, budú ale aj naďalej inšpirovať k činom a prispievať k pretváraniu našej vízie budúcnosti aj po roku 2020.

Spomínali ste, že odkazy budú vystavené v budove europarlamentu. Budú vystavené aj niekde inde?

Viaceré múzeá, knižnice a verejné inštitúcie už požiadali o vysielanie správ detí vo svojich priestoroch a práve toto považujem za dôležitý spôsob, ako zabezpečiť, aby sa deti cítili videné a vypočuté. V nadchádzajúcich mesiacoch budú na webe uvedené výstavy a aj plánované podujatia.

Kedy zhruba budú tieto odkazy vystavené v budovách? V akej forme budú vystavené?

Prezentácia v Berlíne, v budove „Lichthof“, v ktorej sídli Spolkové ministerstvo zahraničných vecí už aktuálne prebieha. Na sérii obrazoviek sú premietané správy z celej EÚ súčasne. Týmto chcem vyzvať všetkých, ktorí pracujú v politike, aby sa zapojili do programu Earth Speakr tým, že si svojich budúcich voličov vypočujú a zvážia, ako čo najlepšie reagovať na témy, ktoré deti otvárajú. Nové správy budú pribúdať denne a dúfam, že politikov inšpirujú, aby začali o správach z Earth Speakr hovoriť a hľadať spôsoby, ako rozvíjať nápady detí a implementovať ich do praxe.

Zdroj: Lars Borges

Určite ich bude veľké množstvo. Plánujete ich zverejniť všetky?

Okrem správ v našich fyzických prezentáciách a prostredníctvom našich sociálnych médií môžu byť všetky tieto správy zdieľané s priateľmi či rodinou aj cez sociálne siete, či posielané priamo politikom. Ktokoľvek ich vie posielať komukoľvek.