Bratislavu čaká dopravné PEKLO! Jeden z najfrekventovanejších úsekov uzavrú na mesiace

BRATISLAVA - Jeden z najvyťaženejších úsekov v hlavnom meste o polnoci z piatka (7. 8.) na sobotu (8. 8.) uzatvoria. Ide o zjazdy z Prístavného mosta z Petržalky v smere na Bajkalskú a Slovnaftskú ulicu. Bratislavu teda čaká mimoriadne náročná skúška. A uvedomujú si to aj kompetentní.

Ako uviedla hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová, uzávera je súčasťou prác D4R7 na výstavbe mimoúrovňovej križovatky Prievoz a na rekonštrukcii existujúceho mostného telesa na križovatke. Pýtate sa, aký je predpokladaný termín znovuotvorenia zjazdov? Stanovený je na 31. marca 2021.

Zdroj: reprofoto:d4r7.com

Starosta mestskej časti Ružinov Martin Chren na sociálnej sieti podotkol, že sa treba pripraviť na náročné obdobie. "Výstavba novej D4R7 si však vyžaduje aj náklady - a to zďaleka nie len finančné. Už rok a pol trpí celá Bratislava postupnými uzáverami nájazdov a zjazdov z križovatky pod Prístavným mostom. A jeden z najťažších polrokov nás čaká od tohto víkendu," uviedol.

Zlý technický stav

Chren však tvrdí, že pod uzáveru sa nepodpísala iba výstavba už spomínaného obchvatu. "Férovo treba povedať, že túto uzáveru si nevyžiadala výstavba bratislavského obchvatu. Pri výstavbe sa však zistilo, že technický stav zjazdu na Bajkalskú je taký zlý, až je nebezpečný. Možno by ho bolo aj ľahšie zbúrať a postaviť nanovo, to by však trvalo o dosť dlhšie, preto musí podstúpiť zásadnú rekonštruciu - bude celý “vypitvaný” až na úroveň základnej konštrukcie a dostavaný odznova," vysvetlil.

Kadiaľ povedie obchádzková trasa?

Obchádzková trasa pre automobilovú dopravu bude po uzávere viesť cez Most Apollo, Košickú a Prievozskú ulicu. Po rovnakej trase budú premávať aj linky mestskej hromadnej dopravy (MHD) 96, 196 a 98.

Zdroj: Facebook/Bratislava - hlavné mesto SR

Linky 96 a 196 v smere Letisko/ŽST Nové Mesto pôjdu po obslúžení zastávky Bosákova vľavo na Dolnozemskú cestu, ďalej priamo na Most Apollo a Košickú ulicu. V križovatke Košická – Mlynské nivy – Prievozská pôjdu vpravo na Prievozskú ulicu, kde obslúžia zastávku Miletičova na Prievozskej ulici a pokračovať budú priamo v križovatke Prievozská – Bajkalská a od zastávky Prievozská po riadnej trase. V smere Prokofievova budú linky premávať bez zmeny.

Zdroj: Facebook/DPB

Linka 98 v smere OD Slimák pôjde po obslúžení zastávky Ekonomická univerzita priamo na Most Apollo a Košickú ulicu, v križovatke Košická – Mlynské nivy – Prievozská ulica pôjde vpravo na Prievozskú, kde obslúži zastávku Miletičova na Prievozskej ulici. Pokračovať bude v križovatke Prievozská – Bajkalská vľavo, kde obslúži zastávku Prievozská (ako linky Slovak Lines).

Následne bude pokračovať priamo na Bajkalskú ulicu a od zastávky Mliekarenská po riadnej trase. V smere Jasovská pôjde linka 98 bez zmeny.