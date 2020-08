Rodina Majského hovorí o policajnom divadle: Pravda o tom, ako to bolo s pátraním po otcovi

Polícia sa pochválila vypátraním

O zadržaní Majského včera na sociálnej sieti informovala Polícia. "Na základne získaných poznatkov od oddelenia cieľového pátrania slovenskej polície začali českí kolegovia preverovať miesta, na ktorých sa mohol zdržiavať právoplatne odsúdený Jozef Majský. Prvotné previerky neviedli k želanému výsledku. Získané indície napovedali, že odsúdený sa začal skrývať," pochválila sa v statuse polícia.

"Aj keď sa tento prípad ešte neskončil želaným záverom uvedeným v európskom zatýkacom rozkaze, je to ďalší dôkaz skvelej spolupráce pátracích tímov Policie České republiky a Policajného zboru," dodala polícia.

Zdroj: FB/Polícia SR

Rodina tvrdí, že polícia celú dobu vedela, kde sa nachádza

Zdá sa však, že polícia o pohybe Majského vedela a nič dramatické sa nestalo. Deň po celej akcii sa rozhodla Majského rodina prehovoriť, ako to v skutočnosti bolo. V stanovisku tvrdia, že polícia verejnosť v tomto prípade zavádzala.

Rodina Jozefa Majského tvrdí, že o jeho prevoze do Prahy informovala aj súdy a políciu. Preto im pripadá aj nelogické, že bol naňho vydaný zatykač, keď už toho času mali od rodiny informácie o jeho prevoze.

"Nerozumieme postupu polície a prokuratúre, prečo vydávali zatykač, keď je monitorovaný a mali všetky informácie o jeho pohybe" čuduje sa rodina.

Do Prahy ho už mali pritom previezť v stredu. "O jeho presune z Ostravy do Prahy sme ešte v stredu informovali Najvyšší súd SR," vyhlásila rodina. Následne na druhý deň informovali českú políciu o adrese v Prahe, na ktorej sa nachádzal. Neskôr po hospitalizácii oznámili úradom aj túto skutočnosť.

Zdroj: TASR - Michal Svítok

Na súd vraj ísť nemohol

Rodina navyše tvrdí aj to, že Majský sa nemohol zúčastniť pojednávania, a to z dôvodu, že bol v Českej republike bol totiž vo vydávacej väzbe a ak by prekročil hranice mohol byť zatknutý a väznený.

Podlomené zdravie

Podľa ďalších, nových detailov má navyše odsúdený Majský trpieť ťažkým ochorením, ktoré mu do značnej miery neumožnuje mobilitu. Podľa jeho rodiny je na tom tak zle, že sám neprejde ani tri metre na toaletu. Priblížili aj to, ako ho vypátrali české policajné zložky. "Českí policajti prišli do nemocnice, stotožnili ho a odišli. Komunikáciu slovenskej polície v tomto prípade vnímame ako zbytočnú hystériu," kritizuje Majského rodina.

Medzinárodný zatykač

Najvyšší súd (NS) SR na právoplatne odsúdeného podnikateľa Jozefa Majského vydal vo štvrtok 30. júla EZR (Európsky zatýkací rozkaz). Druhý EZR vydal NS SR s cieľom výkonu trestu odňatia slobody. Senát NS SR v stredu (29. 7.) zamietol Majského odvolanie v kauze podvodu na nebankovky Horizont Slovakia a BMG Invest. Platí teda rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku z roku 2015, ktorý ho odsúdil na deväť rokov odňatia slobody.