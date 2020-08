Obrovský nárast nových prípadov KORONAVÍRUSU! Viacerí skončili v nemocnici: Dve mestá sú na tom najhoršie

Na Slovensku včera pribudlo až 75 nových prípadov koronavírusu. Otestovali 3 131 ľudí, celkovo bolo urobených už 284 111 testov. Zvýšil sa aj počet hospitalizovaných. Hodnota kĺzavého mediánu je 43. Počet aktívnych prípadov je 775.

Zdroj: korona.gov.sk

Najviac prípadov v okolí Galanty

Najviac prípadov pribudlo v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Čo sa týka okresov, najviac prípadov pribudlo v okrese Galanta (21) a Bratislava (16). Koronavírus sa vyskytol aj v okresoch Senec (7), Bánovce nad Bebravou (5), Trnava (4), Dunajská Streda (3), Košice (2), Kysucké Nové Mesto (2), Prešov (2), Skalica (2) a Trebišov (2). Po jednom prípade evidujú v okresoch Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Rožňava, Ružomberok, Trenčín, Vranov nad Topľou a Zvolen. Je medzi nimi 29 mužov a 46 žien, sú vo veku od 12 do 83 rokov.

Zdroj: korona.gov.sk

Stúpol aj počet hospitalizovaných

V utorok stúpol aj počet hospitalizovaných. V nemocniciach je momentálne 58 ľudí, čo je o 17 viac ako včera, z toho u 40 bol potvrdený koronavírus. Na jednotke intenzívnej starostlivosti sú dvaja pacienti, na umelej pľúcnej ventilácii takisto dvaja.

Zdroj: korona.gov.sk

Dohľadané kontakty

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR za včerajší deň identifikovali spolu 75 nových potvrdených prípadov ochorenia COVID-19. Početnejší výskyt bol zaznamenaný v okresoch Galanta, Bratislava 1-5, Senec, Bánovce nad Bebravou a Trnava. V prípade okresu Bánovce nad Bebravou ide o kontakty už potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 v rámci identifikovaného ohniska nákazy.

Zdroj: korona.gov.sk

V súčasnosti Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne prijíma v spolupráci so zainteresovanými subjektmi všetky potrebné protiepidemické a režimové opatrenia s cieľom zamedziť ďalšiemu šíreniu ochorenia COVID-19 v zmysle usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave aktuálne uskutočňuje epidemiologické vyšetrovanie v prípadoch ochorenia COVID-19 zistených vo svojej územnej pôsobnosti.

Ohnisko v ďalšej firme

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante identifikoval za včerajší deň vo svojej územnej pôsobnosti 21 nových potvrdených prípadov ochorenia COVID-19. Výskyt ochorenia bol zaznamenaný v jednej z firiem v okrese, pričom ide o epidemiologickú súvislosť s už potvrdeným prípadom. U všetkých zamestnancov firmy sa v súčasnosti vykonáva testovanie na ochorenie COVID-19, úzkym kontaktom pozitívnych osôb bola nariadená izolácia a taktiež sa uskutočňuje testovanie.

Zdroj: korona.gov.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante v spolupráci s firmou zabezpečuje všetky potrebné protiepidemické opatrenia a komunikujú spolu o ďalšom postupe. Protiepidemické opatrenia vrátane testovania na ochorenie COVID-19 sa zabezpečujú aj v ubytovniach, v ktorých sa časť zamestnancov firmy zdržiava.

Dva importované prípady

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave zaznamenal vo svojej územnej pôsobnosti dva úzke kontakty, ktoré sú v epidemiologickej súvislosti s prípadmi z okresu Galanta a dva importované prípady zo zahraničia – osoby rešpektovali aktuálne platné opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, iniciatívne sa nahlásili na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a do času obdržania výsledkov testov na ochorenie COVID-19 zotrvali v domácej izolácii.

Odporúčanie pre zamestnávateľov

Aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede zaznamenal dva úzke kontakty v epidemiologickej súvislosti s prípadmi z okresu Galanta, tretí prípad bol úzky kontakt s potvrdeným prípadom v podchytenom ohnisku nákazy COVID-19 v Dunajskej Strede. RÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede pokračuje v epidemiologickom vyšetrovaní a prijíma všetky potrebné protiepidemické opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19.

Zdroj: korona.gov.sk

Odporúčame zamestnávateľom, aby si aktualizovali krízové plány a dôsledne dbali na dodržiavanie protiepidemických opatrení, ktoré si v nich zadefinovali. Medzi ne môžu podľa potreby a možností patriť napríklad obmedzenie stretávania sa pracovníkov z rôznych budov, resp. jednotlivých zmien, zavedenie ranného filtra, zabezpečenie odstupov medzi zamestnancami, nariadenie práce z domu a podobne.

Komunitné šírenie na Slovensku nie je

Zároveň dôrazne upozorňujeme na potrebu zvýšenej intenzity umývania a dezinfekcie dotykových plôch, zabezpečenie pravidelného vetrania, ako aj nosenie rúšok v interiéroch, dodržiavanie sociálnych odstupov, ako aj časté umývanie a dezinfekciu rúk. Je dôležité dôsledne dodržiavať všetky platné opatrenia a odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR a rovnako odporúčania miestne príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

Na Slovensku v súčasnosti nezaznamenávame komunitné šírenie ochorenia COVID-19, nové potvrdené prípady ochorenia sú zväčša importy zo zahraničia alebo sú vo vzájomnej epidemiologickej súvislosti.