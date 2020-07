Pietruchovú strieda Brixová: Strhla sa vášnivá diskusia! Politici hovoria o extréme aj cirkevnej lobby

Okrem riaditeľky sa odbor aj premenoval - po novom sa volá Odbor rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí. "Zuzana Brixová je úspešnou uchádzačkou výberového konania na pozíciu riaditeľa/riaditeľky odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí, ktoré sa uskutočnilo 17. júla 2020. Nastúpiť by mala k 1. augustu 2020," priblížila hovorkyňa rezortu práce Veronika Husárová.

Oľga Pietruchová podľa hovorkyne odišla z ministerstva dohodou o skončení štátnozamestnaneckého pomeru na vlastnú žiadosť. "Štátnozamestnanecký pomer ukončila k 31. máju 2020," spresnila.

Oľga Pietruchová a Milan Krajniak Zdroj: Facebook/Oľga Pietruchová, Topky/Vlado Anjel

Mnohí majú pochybnosti

O tom, či bude Brixová skutočne dobrou riaditeľkou majú mnohí pochybnosti. "Pani Brixová nie je priklonená ku konzervatívnym názorom, aby sme neurazili konzervatívne zmýšľajúcich alebo veriacich ľudí. Pani Brixová má extrémne názory a šíri nepravdy, napríklad v jej článkoch o Dohovore proti násiliu na ženách. Je to štandardný dohovor Rady Európy, ktorý rieši len násilie na ženách, a tak ho vnímajú aj konzervatívne vlády západnej Európy. V niekoľkých krajinách východnej Európy ultrakonzervatívne kruhy rozpútali dezinformačnú kampaň. Vyvolávajú strach a šíria hoaxy o jeho údajných bočných zámeroch. O budúcnosť odboru mám preto obavy. Pracujú tam mnohé odborníčky s medzinárodnými skúsenosťami, ktoré potrebujeme na to, aby riešili problémy a nerovnosti, ktorým občianky Slovenska čelia. Ženy oveľa viac postihuje chudoba, v čase keď sú samoživiteľkami alebo na dôchodku. Takisto sú to prevažne ony, ktoré sú vystavené násiliu," myslí si Silvia Hudáčková, členka organizácie ženy SPOLU.

Silvia Hudáčková Zdroj: Topky/Miro Vacula

Rovnako vníma aj zmenu názvu ako krok dozadu. "Je to poriadny skok do minulosti, niekam do čias Slovenského štátu alebo stredoveku, kde dogmy a ideológia vládli nad vedou a zdravým rozumom. My v strane SPOLU chceme moderné a proeurópske Slovensko a férovejšiu budúcnosť aj pre slovenské ženy, aby mohli naplno využiť svoje talenty a mať rovnakú príležitosť dôstojne žiť," dodala Hudáčková. Podobný názor má aj predsedníčka Výboru NR SR pre zdravotníctvo Janka Cigániková.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Tá tvrdí, že nominácie sú podľa dohody v kompetencii príslušného ministra, preto jeho rozhodnutie bude rešpektovať. "Registrujeme však diskusiu, ktorá sa ohľadom nominácie Zuzany Brixovej strhla. Prekvapila aj nás. Odbor pre rodovú rovnosť by mal z podstaty viesť človek, ktorý nie je apriori známy svojimi konzervatívnymi postojmi, napríklad voči Istanbulskému dohovoru či právam LGBTI komunity. Ťažko sa verí, že takýto človek sa naozaj bude zasadzovať o to, čo vo svojej podstate rodová rovnosť je," povedala Cigániková.

Premenovanie odboru nepovažuje za až tak podstatnú. "Zuzana Brixová síce deklaruje, že chce presadzovať rovnosť mužov a žien, ale svojimi doterajšími konzervatívnymi názormi skôr naznačuje, že existuje reálne riziko, že nebude pri svojej práci konať objektívne a bez predsudkov. Uvidíme však, ako si v úrade bude počínať," dodala Cigániková.

Ide o cirkevnú lobby

O čosi drsnejšie reagovala europoslankyňa Monika Beňová, ktorá si myslí, že viaceré personálne nominácie Milana Krajniaka ukazujú na to, že "sa rozhodol slepo slúžiť cirkevnej lobby".

"Otázky rodovej rovnosti boli aj doteraz pri tvorbe mnohých politík, veľa krát absolútne neodôvodnene prehliadané. Zdá sa však, že súčasná vládna garnitúra sa v otázkach týkajúcich sa práv žien rozhodla nielen ich ignorovať, ale naopak vracať sa naspäť do dávnej minulosti a práva žien úplne cielene potláčať. Jednoznačne to vidieť pri opakovaných snahách o obmedzovanie práv žien z hľadiska nezmyselných zmien interrupčného zákona, kde viacerí koaliční poslanci nemajú problém hlasovať aj za návrhy fašistickej strany," tvrdí Beňová.

Europoslankyňa Monika Beňová Zdroj: SITA, Facebook/MFB

Sme rodina za Krajniakom stojí

O vyjadrenie sme požiadali šéfa parlamentu a lídra hnutia Sme rodina Borisa Kollára. "Nepovažujeme túto zmenu za krok späť, naopak to považujeme za vyvažovanie toho, čo sa tu za tie posledné roky dialo," odpovedali nám za celé hnutie z Tlačového odboru.

"Zuzana Brixová ako jediná spomedzi uchádzačov zaradených do výberového konania bola úspešná v písomnej aj ústnej časti výberového konania (zvyšní dvaja uchádzači neboli úspešní hneď v úvode v odbornom teste, čo ich neoprávňovalo zúčastniť sa na ďalšej časti VK) a stala sa tak úspešnou uchádzačkou vonkajšieho výberového konania na pozíciu riaditeľa/riaditeľky odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí," priblížili z Krajniakovho ministerstva.

Milan Krajniak Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Dodali, že Brixová bude mať štandardnú trojmesačnú skúšobnú dobu počas ktorej má možnosť oboznámiť sa s prácou, pracovnými podmienkami a kolektívom, rovnako zamestnávateľ má možnosť preveriť prístup zamestnanca k práci, resp. jeho pracovný výkon s tým, že v rámci tejto skúšobnej doby ktorákoľvek zo strán môže štátnozamestnanecký pomer ukončiť.

Odbor rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí spadá pod sekciu rodinnej politiky MPSVR, ktorú vedie dočasne poverená generálna riaditeľka Anna Verešová. Pôvodne bol odbor podriadený priamo ministrovi práce. Odbor tvorí a realizuje štátne politiky v oblasti rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí.

Prioritne sa zaoberá prevenciou a riešením domáceho násilia a násilných činov namiereným proti ženám, nerovnakým odmeňovaním žien a mužov na rovnakých pozíciách za rovnakú prácu, zosúladením rodinných a pracovných povinností, nízkymi dôchodkami žien, rovnosťou príležitostí a odstránením diskriminácie na celoštátnej a rezortnej úrovni.

Kto je Zuzana Brixová?

Brixová je aktívna najmä v konzervatívnych kresťanských kruhoch. Do 20. júla viedla oddelenie legislatívy a európskych záležitostí v Konferencii biskupov Slovenska a spolupracuje aj s konzervatívnym kresťanským združením Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku.