Kúsok od tragédie na východnom Slovenku: FOTO Vodič autom prerazil stenu detskej izby, mrazivé svedectvo

Za volantom sedel mladý vodič. Tvrdí, že manéver bol nevyhnutý, keďže mu do cesty vošiel motocyklista. „Kvôli nemu, kvôli jeho chybe, že mi vošiel bezdôvodne, nečakane do protismeru, ja som nemal iné východisko, ja som to musel takto urobiť,“ uviedol pre Noviny.sk.

Nasledovala scéna ako zo zlého filmu. Auto prerazilo múr a tvárnice zasypali detskú izbu. Majitelia domu priznali, že v danej izbe sa len chvíľu pred nehodou hrali s vnučkou.

Zdroj: Reprofoto/Noviny.sk

„Áno, tam je detská izba, ja som to nevedel, až potom som sa dozvedel. Vtedy som si povedal, panebože, ešte dobre, že tam nik nebol,“ spomína vodič. Ten je vozičkár a riadenie auta má prispôsobené na ručné ovládanie. Povedal však, že sa snažil zareagovať najlepšie, ako vedel.

Dopravná nehoda mala aj svedkov. Podľa ich slov chlapec, ktorý viedol motocykel, nikam neušiel, práve naopak, ihneď bežal k havarovanému autu.

„Ja som z auta vystúpil sám, mal som iba buchnutú hlavu, ale inak som nemal bolesti, prišiel ku mne a pomohol mi vytiahnuť invalidný vozík. A ešte mi povedal, si v pohode? Ale, prosím, povedz, že ti vybehla srna, aby som nemal problémy,“ opísal vodič.

Čo bolo presnou príčinou nehody, vyšetruje polícia. Dychová skúška u vodiča bola negatívna. „Škoda na rodinnom dome ako aj na motorovom vozidle bola predbežne vyčíslená na 20-tisíc eur,“ informovala krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.