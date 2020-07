So spútaným mužom sa fotili ako s trofejou: FOTO Šokujúce zistenie! Falošný policajt pri zákroku?

BRATISLAVA - Len pred niečo vyše týždňom sme priniesli fotografie zo zadržania hľadaného muža. Snímky, na ktorých bratislavskí kriminalisti pózujú so zadržaným mužom, už preveruje Odbor kontroly krajského policajného riaditeľstva v Bratislave. Okrem pózovania so spútaným mužom, však fotografie odhalili aj ďalší problém, ktorým sa bude policajná kontrola zaoberať. Jeden z policajtov už navyše sedí vo vyšetrovacej väzbe.

Bolo to začiatkom mája 2020, keď si bratislavskí kriminalisti v návale emócii z úspešného zadržania hľadaného muža, ktorý bol v pátraní od februára tohto roku, urobili do súkromného archívu pamätnú fotografiu. Snímka sa dostala do médií a postavila na nohy vedenie polície. Momentka totiž zachytáva trojicu maskovaných, ozbrojených mužov s označením polícia na pravej ruke, ktorá sa rozhodla zvečniť so spoločným „úlovkom“.

Vydarený trojlístok sa postavil vedľa seba tak, aby v kompozícii bolo jasne vidieť ich spoločnú „trofej“ - na zemi spútaného Ladislava, ktorý bol v pátraní za to, že šoféroval napriek zákazu. Potom, ako sme zverejnili spomínané zábery, začala konať policajná kontrola.

Zdroj: archív

„V súvislosti s vami uvedeným prípadom je zo strany Odboru kontroly Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave vykonávaná kontrola. S prihliadnutím na uvedenú skutočnosť nie je možné v súčasnej dobe poskytnúť k tomuto prípadu bližšie informácie,“ napísali nám z Krajského policajného riaditeľstva v Bratislave.

Majiteľ SBS s označením „polícia“

Okrem nedôstojného zaobchádzania však policajná kontrola preveruje aj ďalšiu skutočnosť, ktorú fotografia zo zadržania odhalila. Podľa našich informácií jeden z trojice maskovaných a ozbrojených mužov s označením polícia, nie je príslušníkom policajného zboru.

Ako sa nám podarilo zistiť, za muža zákona sa vydával istý Štefan B., ktorého meno, podľa obchodeného registra figuruje vo viacerých bezpečnostných službách v Bratislave aj na juhu Slovenska. Mužov zákona, ktorí preverujú postup kriminalistov pri zadržaní hľadaného Ladislava.

Zdroj: archív

Otázkou teda je, prečo sa majiteľ bezpečnostnej služby s označením „polícia“ zúčastnil policajnej akcie a aj to, čoho sa dopustil. Policajné riaditeľstvo je v tejto súvislosti skúpe na slovo. Podľa zákona o Policajnom zbore sa však zakazuje používať označenia „Policajný zbor“ alebo „Polícia“ v ústnom vyhlásení, na odeve, v písomnom styku, názve domény web stránky či na vozidle vo všetkých tvaroch, vrátane zmien v ich diakritike a so začiatočnými malými písmenami.

Taktiež je zakázané používať služobnú rovnošatu Policajného zboru a odev, ktorý by mohol byť zameniteľný so služobnou rovnošatou PZ. „Každý civil, ktorý tieto zákazy poruší, oblečie si policajnú či jej podobnú uniformu a napríklad sa v nej „iba“ prechádza po uliciach, dopustí sa priestupku, za ktorý môže dostať pokutu do 165 eur,“ píše sa v zákone.

Ak falošný policajt zneužije takýto odev na obohatenie, vniknutie do cudzieho bytu či inak, môže ísť už o trestný čin. Do úvahy ich prichádza hneď niekoľko, záleží to od okolností prípadu. U majetkových by mohlo ísť o trestný čin podvodu, u trestných činov o porušovanie či obmedzovanie domovej slobody, vydieranie, nátlak, prípadne trestný čin poškodzovania cudzích práv. Pri takomto zneužití symbolov polície už nehrozí iba pokuta, ale rovno trest odňatia slobody.

Jeden z policajtov skončil vo väzbe

Zistili sme tiež, že jeden zo zasahujúcich policajtov má problém so zákonom a nie je žiadne neviniatko. Pred asi mesiacom si, podľa našich informácií, po neho priamo na Krajské riaditeľstvo v Bratislave prišla policajná inšpekcia. Dôvodom nebol problém s fotením po policajnom zákroku.

„Úrad inšpekčnej služby vedie v tomto prípade trestné stíhanie pre prečin nebezpečného prenasledovania. V máji tohto roku vyšetrovateľ úradu obvinil z tohto skutku 27- ročného príslušníka PZ a zároveň spracoval návrh na jeho väzobné stíhanie, s ktorým sa príslušný sudca pre prípravné konanie nestotožnil a uložil obvinenému obmedzujúce opatrenia nahrádzajúce väzbu. V pondelok, 29.06.2020, Úrad inšpekčnej služby prijal oznámenie o tom, že obvinený porušil opatrenia uložené súdom a pokračuje v trestnej činnosti, z ktorej bol obvinený. Príslušníci úradu obvineného opätovne bezodkladne zadržali a vyšetrovateľ spracoval opätovne návrh na jeho väzobné stíhanie, ktorý predložil prokurátorovi vykonávajúcemu dozor. S návrhom sa prokurátor stotožnil,“ napísala nám hovorkyňa ministerstva vnútra Petra Friese.