FOTO, ktorá spôsobila ošiaľ! Romantická chvíľka prezidentky Čaputovej a jej novej lásky

Zuzana Čaputová sa s partnerom zúčastnila predstavenia divadla GUnaGU, ktoré sa odohralo v Starom meste. "Teší nás, že život v Starom Meste sa vracia do starých koľají aj na poli kultúry," uviedla mestská časť na sociálnej sieti s dodatkom, že celé podujatie bolo v súlade s predpismi. No verejnosť zaujali najmä fotografie.

Zamilovaný pohľad

Prezidentka sa na záberoch usmieva od ucha k uchu. A zamilovaný pohľad Juraja Rizmana sa skutočne nedá prehliadnuť. "To je láska... nie je čo dodať. Nech im to vydrží a nech sa každý muž pozerá týmto pohľadom na svoju ženu," okomentovala Helena. "Mladnú do krásy," ospevoval Samuel. "Super foto, taká spontánna," reagovala Danica. V skratke, Slováci dvojici šťastie veľmi priali a fotografka si vyslúžila pochvalu.

Táto snímka vyvolala množstvo pozitívnych reakcií. Zdroj: Facebook/Staré Mesto - srdce Bratislavy/Barbora Jančárová

Čaputová a Rizman svoju lásku neskrývajú už dlhšiu dobu. Nášmu fotografovi sa ich podarilo zachytiť ešte koncom mája, počas spoločnej prechádzky. Odvtedy je jasné, že prezidentka, ktorá si svoje súkromie stráži, nie je sama. Pár tvoria vyše pol roka.

S Rizmanom sa Čaputová pozná po pracovnej stránke 13 rokov. Kto je tento muž? Verejnosť ho pozná ako občianskeho aktivistu a tvár Greenpeace. Čaputovej pomáhal pri pezinskej skládke. Potom spolu pracovali aj v občianskom združení Via iuris.

Zdroj: Vlado Benko Jr.

Po víťazstve vo voľbách sa Rizman stal jedným z jej poradcov, venoval sa oblasti životného prostredia. Po tom, čo sa ich pracovný vzťah zmenil a stali sa partnermi v súkromí, dal v Prezidentskom paláci výpoveď. V súčasnosti pracuje v kancelárii podpredsedu parlamentu Juraja Šeligu (Za ľudí).

Pozrite si ďalšie zábery z podujatia v Starom meste