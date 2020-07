Rokovanie vlády: SNSĽP je potrebné zosúladiť s Parížskymi princípmi, odporúča výbor OSN

Rokovanie vlády

BRATISLAVA - Status Slovenského národného strediska pre ľudské práva (SNSĽP) by sa mal urýchlene zosúladiť s Parížskymi princípmi, Slovenská republika by takisto mala zlepšiť zabezpečenie práv osôb s obmedzenou osobnou slobodou, najmä v prípade prístupu k právnej pomoci a informovania príbuzných. Výbor OSN pre nedobrovoľné zmiznutia to odporúča slovenským orgánom v záverečnom stanovisku k východiskovej správe SR o implementácii záväzkov vyplývajúcich z Medzinárodného dohovoru o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím. Správu o prerokovaní východiskovej správy k dohovoru v stredu schválila vláda.