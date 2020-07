Nové lety z bratislavského letiska: Priame spojenia s obľúbenými dovolenkovými destináciami

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave

Zdroj: Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)

BRATISLAVA - Z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave je od pondelka možné letieť aj do gréckeho mesta Solún. Od utorka (7. 7.) pribudne aj pravidelná linka na grécky ostrov Korfu. Informovala o tom hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková s tým, že oba lety zabezpečí od začiatku tohto týždňa dopravca Ryanair. Do Solúna je možné letieť z Bratislavy dvakrát týždenne, a to v pondelky a v piatky, na Korfu rovnako dvakrát týždenne, konkrétne v utorky a v soboty.