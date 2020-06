ROZHOVOR s Bélom Bugárom: Takýto má dostávať dôchodok a poriadne štipľavé slová na Matoviča!

Ste doma. Politika vám nechýba?

Dostal som dve ponuky. Prvá bola poradca pre niekoho z vládnej koalície. Odmietol som to.

Prečo?

Z aktívnej politiky chcem už odísť. Pomáham ľuďom z Mostu-Híd. Je to ale ich zodpovednosť. Tridsať rokov v politike už naozaj stačí.

Ktorá strana vládnej koalície to bola?

Nechcem sa k tomu vyjadrovať. Nemá to význam.

Predpokladám, že OĽaNO to nebolo.

Nie.

Dostali ste aj iné ponuky?

Áno. Mal som prednášať na politológii.

Zdroj: lb

Odmietate ponuky. Z čoho žijete?

V júli dostanem posledné odstupné z parlamentu a potom budem zamestnancom svojej eseročky na sedem - osem mesiacov. A budúci rok 10. marca môžem ísť do dôchodku. Otázne je, či pôjdem. Na dôchodcu sa necítim.

Mali ste slušný príjem z parlamentu, tak budete mať aj slušný dôchodok.

Neviem. Niekto mi hovoril, že by to mohlo byť medzi 800 a 900 eur. Naozaj netuším. Som rád, že máme kde bývať. Mám všetko, čo k bežnému životu potrebujem. Manželka by tiež mala ísť v rovnakom čase do dôchodku. Keď obaja budeme dostávať dôchodky, ani ich neminieme.

Zostali ste v kontakte s politikmi? Napríklad Andrej Danko alebo Robert Fico?

S Robertom Ficom nie, ale s Andrejom Dankom sme v telefonickom kontakte. V SNS sa pripravujú na snem. Zaujímalo ho, ako to dopadlo u nás.

Zdroj: Topky.sk / Maarty

Dá sa povedať, že ste zostali kamarátmi?

Áno. Máme kamarátsky vzťah aj naďalej.

S Igorom Matovičom ste nemali minulé volebné obdobie práve ideálny vzťah. Nazvali ste ho šašom.

Nie, také slovo nepožívam. Povedal som o ňom, že je to typ človeka, ktorý keď vidí priemyselnú kameru, tak dáva rozhovor. Niekedy som povedal aj to, že niektoré jeho prejavy sú šaškárňou.

Ako sa na neho teraz pozeráte ako na premiéra?

Je vidieť, že na funkciu nebol pripravený. Najjednoduchšie je kritizovať, ale potom treba už jasne povedať, čo bude ďalej. Vyhovárať sa na konzílium lekárov a iných odborníkov, to sa nepatrí. Je premiérom so všetkým. Je to obrovská zodpovednosť s obrovskými právomocami. Preto si myslím, že ešte nedorástol. Ak sa mu podarí vyčistiť súdnictvo a korupčníkov, jeho vláda sa posunie tam, kam patria, bude to super. V tomto mu držím päste. Nevidím však, že by sa poučil. Ekonomika po opatreniach nie je na tom najlepšie a znovu hovoriť o tom, že v hre je zavedenie opätovnej karantény, nie je dobrým signálom. Je to strašenie. A to nehovorím o tom, či povinnou karanténou boli alebo neboli porušené a obmedzené práva. To, že sme nosili rúška, bolo dobré, lebo nebola žiadna chrípková epidémia. Možno by sa to dalo zaviesť každý rok od februára do apríla. To, čo sľúbil pred voľbami, mal by začať dodržiavať. Napríklad politický výber prednostov. Veď bol to on, čo to v minulosti kritizoval. Vždy som tvrdil, že prednosta je predĺžená ruka vlády. Kritizoval to a teraz robí to isté. Dokonca to robí ešte oveľa horšie. Kým Mečiar dal priestor aj koaličným partnerom, Matovič dáva priestor len svojim z OĽaNO.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Otočil Igor Matovič?

Podľa mňa áno. O 180 stupňov. V niektorých veciach určite. Napríklad po parlamente chodil s transparentom, že Fico, Danko, Bugár - poslancom 1500 euro a sirotám dve eurá. A teraz si znížili platy? Snažil sa to zakamuflovať tým, že vytvoril nejaký fond, kde prispievajú niektorí poslanci, ale to nie je ono. Už aj on chápe, čo je to zodpovednosť vládnuť. Myslím si, že sa aj snažil, ale vlastní poslanci mu dali stopku.

Čo si myslíte o zmene zákona, ktorým by sa mali meniť pravidlá na voľbu generálneho prokurátora a o mene Daniela Lipšica?

Keď sme v roku 1998 boli prvýkrát súčasťou vládnej koalície na čele s Mikulášom Dzurindom, Jozef Migaš (predseda SDĽ, pozn. red.) prišiel s návrhom, aby sa zmenil zákon o voľbe generálneho prokurátora, v ktorom by sa znížil vek kandidátov na 35 rokov.

To bolo kvôli Robertovi Ficovi, aby sa mohol stať generálnym prokurátorom.

Áno. Presne. A dostali sme sa kvôli tomu do sporu. Jasne som Migašovi povedal, že my kvôli jednému človeku nebudeme meniť zákon. A teraz vidím, že pre jedného človeka tiež chcú zmeniť zákon. Je to pre mňa neprijateľné. Sám som zvedavý, ako sa k tomu postaví ministerka Kolíková.

Vráťme sa k Danielovi Lipšicovi.

Považujem ho za schopného advokáta. No neviem si predstaviť, že človek v podmienke bude zrazu šéfom aj toho prokurátora, ktorý ho "sem tam kontroluje". Neviem si to preto predstaviť. Som presvedčený, že ani Daniel Lipšic to nechce, len ho do toho tlačia.

Zdroj: Topky/Peter Korček

Čo hovoríte na novodobých politikov, čo sú v parlamente?

Politiku som robil inak. Nestačím sa niekedy čudovať. Napríklad podpredseda parlamentu Juraj Šeliga. Ráno si urobí selfíčko a dá status, že ide do roboty. Po polhodine si urobí znovu a napíše: Už som v robote. Čo vám mám k tomu povedať.

Ktorého z členov súčasnej vlády považujete za najkompetentnejšieho? Nikto z nich predtým nebol ministrom.

Ministerka spravodlivosti robila štátnu tajomníčku počas našej vlády a musím povedať, že vidím jej nastavenie podobné Lucii Žitňanskej. Takže ju považujem za veľmi kompetentnú. No je otázne, čo dokáže v rámci koalície pretlačiť.

Skúste povedať niečo aj o ostatných.

Poviem to tak, sú to nováčikovia. Napríklad Ján Budaj... Kedy robil niečo okolo životného prostredia? Postaviť sa na kopu odpadu a pred kamerami hovoriť, že treba miesto čistiť, je len marketing a PR. Musí do parlamentu predložiť návrhy zákonov, prijať rozhodnutia. Rovnako pán Mičovský (minister pôdohospodárstva). Počul som ho rečniť v parlamente aj dve hodiny. Otázne je, či sa vie vysporiadať so situáciou, ktorá je v rezorte. S takou, s ktorou sme sa nevedeli vysporiadať ani my. Hovorím o skupinách agrobarónov, ktoré bojujú proti sebe. Je ochotný ísť aj do sporu a boja? To neviem. Vidím, že dobrý štart mal minister dopravy. Otázne je, či mu to vydrží. Ak nedostane peniaze, nebude ďalej stavať. Keď nepostavia Sorošku, R2 stratí zmysel. A čo sa týka ministrov Krajčiho a Hegera a ich videí, som presvedčený, že viera je každého osobná vec a nemali by ju ťahať do politiky. Môžu byť hlboko veriaci, ale nesmú argumentovať, že ich pri rozhodnutiach riadi Duch svätý. Je to nebezpečné. U pána Krajčiho zatiaľ nevidím snahu o nejakú reformu. Samozrejme ale beriem, že ešte je na hodnotenie skoro. Som naozaj presvedčený, že títo ľudia neboli pripravení na vládnutie. A boli zaskočení volebným výsledkom.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Čítali ste Programové vyhlásenie vlády?

Čítal som zhrnutie.

Čo hovoríte na vládne noviny do schránok?

Matovič kopíruje Orbána alebo Kaczynského. Chce ľuďom vymývať mozgy. Nie je to dobrý návrh. Aj Mečiar vydával takéto noviny. Nedopadlo to dobre. Môžete vyčleniť na to pár miliónov a ľudia to dostanú zadarmo. S tým ale neovplyvníte verejnú mienku. Viem si predstaviť, prečo má Matovič takéto nutkanie. Cez Region Press si tlačil svoje názory. Je presvedčený, že to mu pomohlo. Jemu naopak pomohlo, že stále upozorňoval na korupciu a tá naozaj bola. Ľudia mu jednoducho dali hlas, lebo verili, že odstráni korupciu. Som na to zvedavý.

Hovoríte o korupcii. Chcel niekto vás za tridsať rokov podplatiť?

Áno. Mal som dva prípady. Keď som bol podpredsedom parlamentu, prišiel za mnou človek, ktorý chcel získať zákazku na ministerstve, ktoré patrilo nášmu nominantovi. Na papier napísal, že keď sa to nepodarí, tak kde všade nás bude atakovať. Ochrankou som ho nechal vyhodiť. Bolo to v roku 2000.

Čo hovoríte na policajný zásah v Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby, pri ktorom zadržali štyri osoby. Vládna sieť mala byť odpočúvaná.

To je hanba.

Viete si predstaviť, že unikali informácie z vládnej siete?

Nie. A som presvedčený, že podpredsedníčka vlády pani Remišová by mala okamžite abdikovať. Celé to rozprúdila a nakoniec vysvitlo, že ani nemala informácie, na čo toto zariadenie slúžilo. Obvinila štyri osoby. Keby som bol na mieste spomínaných ľudí, okamžite zažalujem štát za poškodenie mena. To nie je sranda len tak niekoho obviniť. Nemá ani štipku hanby a mala by kvôli tomu odstúpiť.

Zdroj: TASR – Jakub Kotian

Na Hrad boli pozvaní najvýznamnejší zástupcovia maďarskej menšiny na Slovensku. Vy ste pozvánku dostali?

Myslíte si, že ja som pre Matoviča dôležitý? Ale kde. On keď počuje moje meno, má pred očami červené súkno. Nie, nedostal som pozvánku.

Keby ste dostali, išli by ste?

Myslím si, že ak niekto dostane pozvánku, tak potom sa patrí ísť.

Zo stretnutia vychádzali rozporuplné reakcie.

Mohlo to byť mienené dobre. Len gestá v dnešnej dobe nestačia. U Matoviča sme niekoľkokrát zažili, že za sekundu sa dokázal otočiť o 180 stupňov. V programovom vyhlásení vlády je zmena zákona o dvojakom štátnom občianstve. Práve on bol ten, kto to odmietol v parlamente. Chýbali v tom čase dva hlasy a on mal štyroch poslancov.

Na stretnutí zástupcovia SMK odovzdali Igorovi Matovičovi Memorandum s požiadavkami maďarskej menšiny. Podľa našich informácií to prebral, ale rovno papier odovzdal Berenyimu, ktorý prišiel s ním. (bývalý predseda SMK a dnes vicežupan v Trnavskom samosprávnom kraji pozn. red.)

Už 27. mája predseda združenia Nová jednota poslal premiérovi podobné požiadavky. No o tom mlčia. Aj Berényi a aj Matovič. Minimálne o týchto náznakoch vedeli, len to zamlčali.

Berényi momentálne vystupuje na strane premiéra Matoviča. V SMK a medzi maďarskou menšinou je považovaný za zradcu.

Vidím, že máte dobré informácie. Podobne sa vyjadril aj Pál Csáky. Dokonca vyzval Berényiho, aby sa rozhodol, či bude s nimi a pracovať na tom, čo chcú alebo "si zradil naše ideály".

A vy si myslíte?

Poznám Berényiho a viem, aké má chúťky. Vždy hľadal lepšie miesto. Toto je to, čo chcel. To je ale problém SMK. Ja ich problémy riešiť nebudem.

Zdroj: TASR

Maďarská menšina nemá po rokoch zastúpenie v parlamente. Viete si predstaviť, že sa spojíte?

Áno. Pred voľbami sme vytvorili volebnú stranu. Most-Híd to odsúhlasil. SMK dokonca vybralo 35 ľudí. A potom o pár dní to zmietli zo stola. Zasiahli do toho nielen ľudia z Južného Slovenska, ale aj Maďarska.

Myslíte tých, čo sú v pozadí tejto strany?

Áno. Opäť zdôrazním, že SMK a Most-Híd sa musia najprv dohodnúť. A ak sa dohodnú, môžu rokovať s ostatnými. Je obrovská nedôvera medzi voličmi týchto dvoch strán, treba to urobiť tak, ako pred voľbami 1998. Z troch - štyroch strán sme vytvorili SMK, ktoré malo svoje platformy. Po roku Laszló Nagy prišiel s návrhom, aby sa zrušili platformy, lebo videl, že hľadám medzi stranami kompromisy. Názory budú vždy rôzne, kompromisy posúvajú dopredu.

Aké sú požiadavky maďarskej menšiny smerom k tejto vláde?

Poviem vám to ako bývalý politik, ktorý som tvoril a pomáhal menšine. Boli sme v štyroch vládach. V tej poslednej, a bolo to paradoxne so SNS, sme posilnili menšinové práva. V Smere je tiež nacionalistické krídlo. Odštartovali sme budovanie infraštruktúry na južnom Slovensku. Zrazu je Soroška zrušená. Veľa našich voličov volilo Matoviča. Nás potrestali. Bola to aj moja chyba. Myslel som si, že voliči ocenia, keď naplníme predvolebné sľuby. A veril som, že voliči pochopia, že sme to neboli my, čo sme vytvorili siete oligarchov. Snažili sme sa, aby objednávatelia vraždy novinára boli rýchlejšie chytení. Zmenili sme zákon o sudcoch, aby mohli byť disciplinárne stíhaní.