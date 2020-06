Bratislavčania sa majú na čo tešiť: Breh Dunaja má zmeniť svoju podobu, TAKTO má vyzerať

Martin Mišík z Asociácie bratislavský vodáckych klubov (ABVK), ktorý je spoluautorom, tento týždeň informoval, že štúdia využitia Lida a vytvorenie mestskej pláže na brehu Dunaja vznikla na základe petície, ktorej zámerom bolo podporiť opätovné zveľadenie v minulosti veľmi populárneho bratislavského rekreačného priestoru. "Následne mestské zastupiteľstvo rozhodlo vypracovať štúdiu, ktorá by to umožnila. Štúdia bola vypracovaná a odovzdaná magistrátu. Získali sa pozitívne vyjadrenia, pripomienky boli zapracované a teraz sa čaká na potrebné zmeny a doplnky územného plánu," spresnil Mišík.

Zdroj: ABVK

Výsledkom štúdie je podľa jeho slov skoordinovanie, ako v centre Bratislavy môže spolu existovať rekreácia, šport, pláže i pokračovanie činnosti vodáckych klubov. ABVK tvrdí, že technická realizácia projektu vrátane samotného financovania je nenáročná. Prostriedky do jedného milióna eur majú pokryť všetko, čo je potrebné na obnovu prírodného kúpaliska. Finančnú nenáročnosť odôvodňujú vodáci tým, že v prípade realizácie projektu by primárne išlo o odbagrovanie časti brehu. Následná úprava okolia by sa mohla realizovať etapovito s podporou občianskych združení. Projektov, ktoré by v Bratislave sprístupnili brehy Dunaja, je viacero a sú zastrešené v rámci pripravovaného Bratislavského dunajského parku, ku ktorému bola spracovaná už úvodná štúdia.

Lagúna Lido existovala na brehu Dunaja niekoľko desaťročí. Koncom 70. rokov minulého storočia zanikla po tom, ako vzniklo kamenné opevnenie a miesta na vykladanie a skladovanie štrku. Územie patrilo kedysi k najnavštevovanejším v hlavnom meste. "Je načase pláž obnoviť. Z pohľadu riečneho inžinierstva sú na to vhodné podmienky. Nič nebráni tomu, aby tu bol vstup ľudí k vode," dodal Mišík. Zámer podľa neho počíta s tým, že smerom od Starého mosta bude mať nová lagúna podobu nábrežného parku, ktorý bude prispôsobený na rekreáciu a od Mosta Apollo bude toto územie prechádzať až do Sovieho lesa s obnoveným Ovsištským ramenom. Na Dunaji by mala ďalej vzniknúť lagúna s dĺžkou 400 metrov a šírkou až 40 metrov, ktorá by bola od hlavného toku rieky oddelená. Slúžiť má predovšetkým na kúpanie a iné vodné športy.