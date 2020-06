Novinár si našiel v schránke náboj

Dva roky a štyri mesiace od vraždy Jána Kuciaka nechali v schránke investigatívneho novinára Petra Saba náboj od pištole. Informoval šéfredaktor portálu Aktuality.sk. „Ak si myslia, že nás zastrašia, tak sa mýlia,“ napísal Bárdy.

Náboj v schránke

Sabo mu volal vo štvrtok okolo deviatej ráno. „Zavolal mi a so zjavnou obavou v hlase mi povedal, že našiel v schránke bytu, kde bývajú s manželkou, náboj do pištole. Niekto mu ho tam hodil,“ uviedol s tým, že verí, že sa už nezopakuje situácia z februára 2018. „Veľmi by som chcel veriť, že to bol vtip nejakého dieťaťa, ale po skúsenosti spred vyše dvoch rokov viem, že ak to nie je vtip, tak to môže zabíjať,“ napísal Bárdy.

Výpoveď na polícii

O pravdepodobnom pokuse o zastrašovanie a vyhrážanie sa Sabovi okamžite informovali ministra vnútra Romana Mikulca aj policajného prezidenta Milana Lučanského. „Peter vypovedal na polícii. Spolu s políciou sme urobili viacero krokov, aby sme ho ochránili.“ Lučanský v reakcii na tieto zistenia uviedol, že oceňuje duchaprítomnosť rodiny redaktora. „Reagovali racionálne a vec hneď nahlásili na políciu. Prijali sme potrebne opatrenia, ktoré z taktických dôvodov nebudem špecifikovať. V danej veci prebieha vyšetrovanie, zatiaľ však podrobnosti zverejňovať nebudeme,“ uviedol.

Sabo prišiel do redakcie po vražde Kuciaka ako dátový analytik a chcel pomôcť v tom, čo začali. Dnes sa venuje daňovým kauzám, podvodom s dotáciami či únikom DPH. Písal o drogovom podsvetí v Seredi, o kauzách spájaných s exministrom spravodlivosti Gáborom Gálom, o dépeháčkaroch z južného Slovenska, o kauze Dobytkár a analyzuje aj tzv. Kočnerovu knižnicu. „To je dosť veľa dôvodov, aby sme sa mohli obávať, že náboj v schránke nemusel byť vtipom miestnych detí,“ povedal Bárdy.