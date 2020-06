Ďalšia prestrelka medzi poslancami: Mazurek má na krku trestné oznámenie! Tvrdé slová poslanca OĽaNO

BRATISLAVA - Zdá sa, že poslanec ĽSNS Milan Mazurek rozpútal ďalšiu prestrelku. Tentokrát nielen slovnú. Začalo to statusom na sociálnej sieti, v ktorom sa nevhodným spôsobom vyjadril k útoku vo Vrútkach. Peter Pollák kvôli tomu podal na Mazureka trestné oznámenie a chystá sa ho podať aj na Mariana Kotlebu. Aj takýmto spôsobom sa rozhodli bojovať proti šíreniu klamlivých informácií.

Poslanec Peter Pollák mladší dnes podal trestné oznámenie na poslanca ĽSNS Milana Mazureka, ktorý pred pár hodinami spravil to isté. Podľa Polláka je podanie oznámenia len jednou z foriem boja proti klamlivej politike ĽSNS. Mazurek svoj status k útoku vo Vrútkach neskôr stiahol a za svoje tvrdenia sa ospravedlnil. Okrem Polláka podal trestné oznámenie aj na Irenu Bihariovú a Jána Benčíka.

Mazurek má na krku ďalšie trestné oznámenie

Pollák sa na úvod ospravedlnil všetkým, ktorých sa tragédia vo Vrútkach dotkla. „V tých dňoch sme sa viacerí dočítali aj o osobnom pohľade Milana Mazureka, ktorý opisoval vo svojom statuse na FB a nepravdivo pomenoval útočníka tým, že ho označil za Róma,“ uviedol Pollák. Krátko po útoku sa totiž na sociálnych sieťach začali šíriť nepodložené informácie, že útočníkom bol Róm. Polícia však tieto tvrdenia takmer ihneď vyvrátila s tým, že šlo o hoax. Strana ĽSNS je známa tým, že šírenie hoaxov patrí bežne do portfólia ich strany.

Mazurek začal status informáciou o útoku v Muráni a pokračoval útokom vo Vrútkach. Podľa Polláka ide o klamlivú informáciu. „Útočníka označil za Róma,“ povedal Pollák a odcitoval časť pochybného statusu Mazureka. „Každý, kto číta medzi riadkami, vie, že aj v prvej aj v druhej časti opisuje útočníka, ako by bol z rómskej komunity. Ja ako poslanec a príslušník „svojej komunity“ som pred niekoľkými minútami podal trestné oznámenie na Milana Mazureka za podozrenie spáchania trestného činu vo veci podnecovania k národnostnej, etnickej a rasovej nenávisti a šírenia poplašnej správy,“ informoval poslanec OĽaNO.

Status, ktorý Mazurek zmazal. Zdroj: Topky/Vlado Anjel

„Na tento pomyselný čardáš ma pozval pán Mazurek,“ vysvetlil Pollák. Za rovnaký status podal na Mazureka trestné oznámenie aj poslanec NR SR Ján Benčík

Ospravedlnenie nestačí

Mazurek príspevok medzi časom stiahol, no mal dosah na tisícky čitateľov. „V týchto dňoch sa Mazurek krátkym statusom ospravedlnil, no ako prevencia do budúcnosti budeme pokračovať v striktnom obmedzení takýchto vyjadrení aj prostredníctvom trestného oznámenia,“ povedal s tým, že polícia jasne povedala, že nešlo o Róma. „Z toho vyplýva, že poslanec Mazurek opäť klamal a šíril dezinformácie a poplašnú správa a šíri nenávisť. Nejde o žiadnu novinku, tento štýl politiky je známy pre poslancov z lavíc ĽSNS.“

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Pollák mladší uviedol, že ospravedlnenie nestačí, keďže verí, že v šírení takýchto správ a klamstiev budú pokračovať. „Trestné oznámenie je len jednou formou, ako chceme upozorňovať, že politika ĽSNS je klamlivá,“ uviedol Pollák. Plánujú robiť aj stretnutia s ľuďmi, na ktorých by o týchto témach diskutovali. Zároveň dodal, že pripravujú aj trestné oznámenie na Mariana Kotlebu kvôli šíreniu klamlivých správ o očkovaní, ktoré prezentoval v diskusnej relácii Na telo.

Mudrlanti ako Pollák a Bihariová...

Poslanec ĽSNS Milan Mazurek, ktorý bol už v minulosti právoplatne odsúdený za prejavy rasizmu v žilinskom rádiu Frontinus, zverejnil status 11. júna. „Zaujímalo by ma, či mudrlanti ako Pollák a Bihariová konečne prevezmú zodpovednosť aj za tieto činy svojej komuniky a prestanú kečať nezmysly o rasizme a diskriminácii,“ napísal v statuse, ktorý neskôr zo svojho profilu vymazal, Mazurek.

Poslanec sa neskôr ospravedlnil v statuse aj vo videu, v ktorom informoval o tom, že podal trestné oznámenie. „Uvedomil som si, že moje unáhlené vyjadrenie k tragédii vo Vrútkach nebolo celkom na mieste a preto sa týmto všetkým, ktorých sa to akokoľvek dotklo ospravedlňujem.“ Okrem Polláka ho podal aj na Jána Benčíka a Irenu Bihariovú a od všetkých žiadal ospravedlnenie. „Teraz je lopta na ich strane ihriska a môžu sa začať ospravedlňovať oni,“ napísal. Mazurek si však opäť veci vysvetlil po svojom a pokračoval v línii typickej pre ĽSNS. Vadí mu, že musí počúvať, že Slováci sú rasisti a jeho označujú za neonacistu.