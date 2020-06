Policajti chceli muža zastaviť, on s autom unikal: Havaroval a vozidlo začalo horieť

BRATISLAVA - Vodič motorového vozidla v stredu (17. 6.) večer v Bratislave ignoroval výzvu policajnej hliadky, aby s autom zastavil. Polícii sa snažil uniknúť, následne však havaroval a jeho vozidlo začalo horieť. Vodičovi, ktorý sa zranil, hrozí zákaz vedenia osobného motorového vozidla do troch rokov a uloženie pokuty od 150 do 800 eur. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva (KR) PZ v Bratislave Veronika Martiniaková.

Bratislavskí policajti v stredu okolo 19.20 h spozorovali na Ružinovskej ulici vodiča, ktorý sa otočil na električkovej trati na mieste, kde je to príslušným dopravným značením zakázané. "Hliadka PZ sa ho preto rozhodla predpísaným spôsobom zastaviť, vodič však na výzvu policajtov nereagoval, začal policajtom unikať a svojou bezohľadnou jazdou ohrozoval život a zdravie ostatných účastníkov cestnej premávky," spresnila Martiniaková.

NEREŠPEKTOVAL ANI DOPRAVNÉ ZNAČENIE❌ DOKONCA ANI VÝZVY POLÍCIE🚨🚓 Bratislavskí policajti včera v čase okolo 19:20 h... Uverejnil používateľ Polícia SR - Bratislavský kraj Štvrtok 18. júna 2020

Hovorkyňa dodala, že hliadka PZ požiadala o súčinnosť hliadky PMJ, keďže vozidlo nerešpektovalo výstražné a zvukové znamenia polície a unikalo. Na križovatke ulíc Prievozská a Košická však vodič unikajúceho vozidla pravdepodobne nezvládol riadenie a čelne narazil do stĺpa. V dôsledku tohto nárazu začalo motorové vozidlo horieť. "Hliadka PZ okamžite vytiahla vodiča so zraneniami a spolu s jeho spolujazdcom ich odviedla do bezpečnej vzdialenosti," doplnila Martiniaková. Dodala, že vodiča a jeho spolujazdca záchranári previezli do jednej z bratislavských nemocníc.