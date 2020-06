AKTUÁLNE Najväčší odpočúvací škandál na Slovensku: NAKA zadržala 4 ľudí

BRATISLAVA - Národná kriminálna agentúra (NAKA) v súvislosti so zásahom v Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby (NASES) zadržala štyri osoby. Polícia SR o tom informovala na sociálnej sieti. V kontexte týchto udalostí sa spomína odpočúvanie vládnej siete Govnet. Ide o jeden z najväčších škandálov na Slovensku.

Aktualizované 10:34

Podľa našich informácií mali dáta z odpočúvania odtekať na externé servery známeho slovenského operátora, ktorý poskytuje telekomunikačné služby. Informácie, ktoré mali byť týmto spôsobom dodávané tretej strane mali obsahovať informácie zo súdov, prokuratúr, ministerstiev, vládnych telefónov a mailov. Vyšetrovatelia pracujú aj s verziou, že dáta mohli uniknúť mimo územie Slovenska, konkrétne sa zameriavajú na Čínu.

Podľa premiéra to niekto veľmi prepískol

K zásahu NAKA sa vyjadril aj premiér Igor Matovič v relácii na TA3. "Aj by som vedel, ale nemôžem povedať viac. Niekto to veľmi prepískol a bude mať z toho ešte krušné chvíle. Vedel som o tej situácii, ale bol som ticho. Niekomu príliš zachutila moc a chcel sa dostať k informáciám, ku ktorým nemal absolútne žiadne právo sa dostať," reagoval premiér.

Zadržaný má byť aj riaditeľ NASES

Podľa informácií Aktuality.sk je medzi zadržanými generálny riaditeľ NASES Peter Ďurica, vedúci dohľadového centra NASES Ján K. (predtým pracoval ako bezpečnostný analytik vo Vládnej jednotke CSIRT na pozícií bezpečnostného analytiky - analytika škodlivého kódu), riaditeľ sekcie kybernetickej bezpečnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Jan M. a jedna osoba zo súkromnej sféry. Ďurica vedie NASES-u od januára 2019.

Vládna agentúra, v ktorej včera zasahovala NAKA, zastrešuje aj portál Slovensko.sk. V súvislosti so zásahom NAKA sa spomína zásah do vládnej siete Govnet.

Momentálne prebiehajú úkony. "Táto vec je momentálne v rukách polície. Potrebujeme odpovede na tieto závažné otázky. Čakáme na to, akým spôsobom dopadne vyšetrovanie polície, ja teraz tieto odpovede nemám," povedala podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí). Nekomentovala však to, odkiaľ prišli informácie o úniku týchto informácií.

Mikulec sa bude pýtať aj policajného prezidenta

Na začiatku dnešného rokovania vlády sa k prípadu vyjadril aj minister vnútra Roman Mikulec. "Naozaj vám k tomu nemôžem nič teraz povedať. Budem sa pýtať na tieto veci aj policajného prezidenta," povedal novinárom Mikulec.

Ministri využívajú Govnet denne

"Kybernetická bezpečnosť je jedna zo základných, na ktorú si musí dávať Slovensko pozor. Kým prebieha vyšetrovanie, treba byť zdržanlivý. Sám som zvedavý, ako sa celá táto kauza vyvinie," povedal minister obrany Jaroslav Naď s tým, že Govnet používa denno-denne. Posiela cez to maily a rozne iné správy.

Uvidíme k akým záverom sa vyšetrovanie dostane. "Túto sieť využívame denne na komunikáciu s úradmi. Používam ju denne," povedal pred dnešnou vládou minister práce Milan Krajniak zo Sme rodina.

Minister hospodárstva strach nemá, no vyzval opozičný Smer

Minsiter Richard Sulík v súvislosti so zásahom vo vládnej agentúre tvrdí, že treba "žiť tak, aby vám žiadne sledovanie nerobilo problémy," povedal minister hospodárstva. Na sociálnej sieti sa však poriadne rozohnil. Odkázal opozičnému smeru, aby sa "pratal". "Toto bude škandál obrovských rozmerov," pokračuje vicepremiér.

Zdroj: Facebook/Richard Sulík

„Je zbytočné špekulovať. Treba to vyšetriť a vyvodiť dôsledky. Je to mimoriadna záležitosť,“ povedal šéf rezortu zahraničia Ivan Korčok po príchode na Úrad vlády SR. To, či rezort diplomacie využíva vládnu sieť Govnet, nekomentoval.

Zásah prebehol v utorok

NAKA v utorok (9. 6.) zasahovala v NASES. Ako potvrdila vicepremiérka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí), utorkový zásah polície v priestoroch úradu vlády a v rôznych budovách Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) súvisí s podozreniami z ohrozenia strategickej bezpečnosti a záujmov štátu, ktoré začali počas bývalej vlády a bývalého vedenia úradu. "Dnešný zásah polície v priestoroch Úradu vlády a v rôznych budovách Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu súvisí s podozreniami z ohrozenia strategickej bezpečnosti a záujmov štátu, ktoré začali počas bývalej vlády a bývalého vedenia úradu," píše Remišová na sociálnej sieti.

Čo je to Govnet

Podľa portálu Denník N súvisí zadržanie osôb s počítačovou sieťou Govnet. Je to nadrezortná informačná sieť. Tú dokonca využíva aj kancelária prezidentky, Národná rada, prokuratúra, Najvyšší súd či všetky ministerstvá a ďalšie štátne úrady. Práve táto mala byť celá odpočúvaná. Cudzie osoby mohli taktýmto spôsobom prezerať všetky vládne maily, ale aj odpočúvať telefonické hovory. Zaistiť mali podozrivé zariadenia na serveroch. Keďže túto sieť využívali všetci vládni politici a úrady ide o jeden z najväčších škandálov v histórii informatizácie.

"Národná kriminálna agentúra zasahovala v Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby. Vykonala neodkladné úkony trestného konania a zadržala štyri podozrivé osoby, s ktorými vyšetrovateľ v súčasnosti vykonáva procesné úkony. Aby nedošlo k zmareniu alebo sťaženiu objasňovania a vyšetrenia veci, bližšie informácie v tejto chvíli nie je možné poskytnúť. Viac bude možné povedať, až keď to procesná situácia dovolí," povedal hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.

Vyšetrovateľ podľa polície v súčasnosti vykonáva procesné úkony. "Aby nedošlo k zmareniu alebo sťaženiu objasňovania a vyšetrenia veci, bližšie informácie v tejto chvíli nie je možné poskytnúť," uviedla Polícia SR s tým, že viac bude možné povedať, až keď to procesná situácia dovolí.

Podľa SaS majú Pellegrini a Raši polícii čo vysvetľovať

„Ak sa potvrdí, že vládna počítačová sieť Govnet bola odpočúvaná, pôjde o bezprecedentný prípad ohrozenia strategickej bezpečnosti štátu. Žiadame preto o dôsledné prešetrenie celej kauzy a následné vyvodenie trestno-právnej zodpovednosti u konkrétnych ľudí. Sme presvedčení, že bývalý premiér a vicepremiér majú čo polícii vysvetľovať,“ uviedol podpredseda NR SR Milan Laurenčík.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Vysvetlenie zo strany bývalých podpredsedov vlády Petra Pellegriniho a Richarda Rašiho, ktorí v rokoch 2016-2018 zastrešovali agendu Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, spravujúcej informačnú sieť Govnet, je podľa SaS potrebné najmä vo svetle ich prepojenia na osoby a organizácie, ktoré mali možnosť ovplyvňovať správania členov vlády na základe informácií získaných závažnou trestnou činnosťou.

„Ak existuje podozrenie, že mohli byť odpočúvané všetky vládne maily a telefonické hovory - teda napríklad aj všetky hovory slovenskej prokuratúry, tak tu hovoríme o bezprecedentnej sabotáži základných funkcií štátu, a to navyše za krízovej situácie. Odhalenie a dôsledné potrestanie aktérov tejto kauzy potrebujeme na jednoznačné vykročenie na cestu k naozaj demokratickému štátu. Štátu, kde kľúčové inštitúcie nie sú ovládané zločineckými organizáciami,“ doplnil poslanec NR SR za SaS a tímlíder strany pre spravodlivosť Alojz Baránik.