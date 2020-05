THREEMA je online! Kuciak, Kočnerova novinárka aj oplzlé správy: Na čítanie je potrebný silný žalúdok

Písal si s Alenou Zsuzsovou, ktorá je tiež obžalovaná v kauze vraždy Jána Kuciaka. Rovnako sú v Threeme správy aj s bývalým podpredsedom parlamentu Martinom Glváčom. Často sa spomína aj "Hranol" či šéf, tak prezýval Marian Kočner opozičného poslanca Roberta Fica, ktorý bol vtedy premiérom.

Útržky z Threemy médiá zverejňovali postupne a po celý rok. Predsedníčka senátu, ktorý pojednáva o vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, pripustila aj v tomto procese ako dôkaz správy zo šifrovanej aplikácie Threema. Ešte predtým sa vykonali ako dôkaz v inom súdnom pojednávaní, a to v zmenkovej kauze, v ktorej bol Kočner neprávoplatne odsúdený na 19 rokov väzenia spolu s Pavlom Ruskom.

Teraz ju v plnom znení na internete zverejnil sudca Krajského súdu v Bratislave Peter Šramko. "V ne­ve­rej­nom príp­rav­nom ko­na­ní by ne­ma­li dô­ka­zy uni­kať zo spi­su. Ak sa tak už sta­lo a doš­lo k se­lek­tív­ne­mu zve­rej­ne­niu čas­tí Three­my zo stra­ny vy­bra­ných mé­dií a to s od­ôvod­ne­ním, že je to vo ve­rej­nom zá­uj­me, po­tom je vo ve­rej­nom zá­uj­me aj zve­rej­ne­nie kom­plet­né­ho ob­sa­hu Three­my, aby sa kaž­dý, ko­ho to za­ují­ma, mo­hol oboz­ná­miť s je­ho ob­sa­hom," napísal Šramko na webe pravnelisty.sk.

Kočnerova novinárka

Okrem už známych a zverejnených vecí, sa tak v Threeme môžete dočítať, aký vzťah mala bývalá novinárka Martina Ruttkayová s Marianom Kočnerom. Ešte keď pracovala v denníku Plus Jeden Deň, všetok svoj postup konzultovala práve s Kočnerom.

Ten jej dával úlohy, o čom má písať. Pomáhal jej vybavovať ubytovanie na Donovaloch, či jej platil dovolenku. So svojím vtedajším kamarátom Petrom Tóthom, však o Ruttkayovej písal ako o žumpe.

Okrem iného, Ruttkayová Kočnerovi písala aj o iných kolegoch a donášala mu, s kým a kedy sa majú stretnúť. Keď fotograf v denníku odfotil Pavla Ruska pred Five Star Residence, Kočner kázal fotky nepoužiť. Tak sa aj stalo. "Fotky pri Five Star už neexistujú," napísala bývalá novinárka Kočnerovi.

Kuciak

V konverzácia s Petrom Tóthom a aj Alenou Zsuzsovou bol často spomínaný aj zavraždený novinár Ján Kuciak. Aj preto je podľa splnomocnencov Daniela Lipšica a Romana Kvasnicu Threema jedným z dôkazov, že Marian Kočner si objednal vraždu Jána Kuciaka.

Zo správ totiž jasne vyplýva, že Kočner mal na Kuciaka nielen ťažké srdce, ale doslova mu pil krv. Kuciakove informácie boli vždy jasné a pravdivé a Kočnerovi sa len ťažko vyvracali.

Celá komunikácia cez šifrovanú aplikáciu Threema je zverejnená na TOMTO LINKU.