KORONAVÍRUS Testovanie komunity v Žehre odhalilo ďalších šesť ľudí, ktorí majú COVID-19

Testovanie v Žehre

Zdroj: TASR/František Iván

ŽEHRA – Plošné testovanie komunity v Žehre, ktoré sa realizovalo od pondelka (11. 5.) do stredy, zatiaľ odhalilo šesť ľudí pozitívnych na ochorenie COVID-19. Uviedol to člen permanentného krízového štábu Peter Pollák s tým, že nakazených ľudí aj s ich rodinnými príslušníkmi presunuli do karanténneho mestečka a dva sektory v osade tak mohli otvoriť.