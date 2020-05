KORONAVÍRUS Pandemické opatrenia sa uvoľnia aj na súdoch a vo väzniciach

Pri dodržaní epidemiologických zásad a v obmedzenom počte osôb, tak môžu prípadní záujemcovia najnovšie navštíviť osobne infocentrum za účelom vyznačenia právoplatnosti, preštudovania alebo nahliadnutia do spisu. Rovnako bude možné využívať na súde podateľňu, pokladnicu, vyššie overenie listín a iné služby. Do budovy súdu budú môcť vstúpiť osoby iba so zakrytým nosom a ústami. Na súdoch budú môcť príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) merať teplotu. Do budovy nebudú musieť púšťať nikoho, komu namerajú viac ako 37,5 stupňa Celzia.

V otázkach pojednávaní naďalej platí, že sa majú vykonávať najmä vo väzobných trestných konaniach, pri rozhodovaní o podmienečnom prepustení z väzenia alebo pri zmene o spôsobe výkonu trestu. Súdy taktiež nemajú odkladať konania starostlivosti o maloletých, keďže ide o osoby výlučne odkázané na zásah súdu. V tejto súvislosti rezort spravodlivosti pripomína, že samotná mimoriadna situácia, respektíve núdzový stav nie sú automatickým dôvodom na odročenie alebo zrušenie pojednávania. Súdy majú taktiež pojednávať, keď hrozí neodvratná škoda alebo iný nenávratný následok. Kedy sa tak deje, necháva rezort spravodlivosti na úvahu sudcu, respektíve senátu.

Ministerstvo v súvislosti s opatreniami zároveň pripomína, že ustanovenia týkajúce sa verejného vyhlásenia rozsudku sú nedotknuté. Väzňom sa bude môcť od utorka režim takisto upraviť. Rezort totiž ZVJS povoľuje realizovať kultúrno-osvetovú činnosť, záujmovú činnosť a takisto aj šport za podmienok, že sa vykonávajú bez účasti „externých subjektov“. Pri dodržiavaní dostatočného rozstupu sa tak ako na slobode aj vo väzení môžu konať bohoslužby.