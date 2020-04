KORONAVÍRUS Rokovanie vlády: Programové vyhlásenie stále neschválili! Nákaza v ďalších osadách

BRATISLAVA - Dnešné rokovanie vlády sa bude týkať programového vyhlásenia vlády, ktoré majú ministri a premiér schvaľovať. Problémom by mohla byť časť ministerstva pôdohospodárstva. Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv je s touto časťou nespokojná.

Pred rokovaním vlády bude mať tlačovku Branislav Gröhling a krátke vyhlásenie by mal mať aj premiér Igor Matovič. Vláda na rokovaní dnes opäť neschválila svoj program, rokovať by o ňom mali zajtra alebo cez víkend.

19:05 Premiér Igor Matovič po rokovaní vlády uviedol, že spory kvôli programovému vyhláseniu vlády nie sú. Ministri sa podľa neho v súčasnosti viac venujú otázka okolo koronavírusu.

19:02 R0 je v rómskych osadách na hodnote 20, povedal predseda vlády. Ide o reprodukčnú silu vírusu, vyčísľuje, koľko ďalších ľudí nakazí jeden infikovaný. Vo zvyšku krajiny by sa mohla pohybovať okolo čísla 1.

19:00 Generálnou tajomníčkou služobného úradu MPRV SR bude Fabriciusová

Generálnou tajomníčkou služobného úradu ministerstva pôdohospodárstva bude od 17. apríla Vladimíra Fabriciusová, ktorá na tomto poste nahradí Jaroslava Regeca. Schválil to vo štvrtok na svojej schôdzi vládny kabinet.

18:59 Výnimku zo zákazu vývozu dostali niektoré dezinfekčné prostriedky

Zo Slovenska sa môžu vyvážať niektoré dezinfekčné prostriedky, antibakteriálne mydlá či ochranné pomôcky. Na žiadosť výrobcov a distribútorov výnimku zo zákazu vývozu týchto výrobkov vo štvrtok schválila vláda. Dôvodom sú najmä dostatočné zásoby na území Slovenska a záväzok firiem najskôr zásobovať domáci trh. Svoje produkty AntiMicrol a Dezinfectol môže do objemu 200-tisíc litrov mesačne vyviezť Imuna Pharm Šarišské Michaľany, dezinfekčné prostriedky Burbegel a Destrol môžu vyvážať spoločnosti BGV z Hniezdneho a GAS Familia Stará Ľubovňa.

Výnimku z nariadení vlády dostala tiež spoločnosť Lyreco CE SE z Pezinka, ktorá osobné ochranné pomôcky, antibakteriálne mydlá či gély nevyrába, ale ich distribuuje. „Spoločnosť v súčasnosti prednostne zabezpečuje objednávky od subjektov zo Slovenskej republiky, ale úplný zákaz vývozu do zahraničia by mohol recipročne spôsobiť obmedzenie alebo ukončenie dovozu tovaru zo zahraničia, čím by bolo ohrozené aj zásobovanie subjektov na území Slovenskej republiky týmto tovarom,“ uviedlo ministerstvo hospodárstva v schválenom materiáli.

18:52 Sociálne podniky dostanú viac času na oznámenie niektorých zmien

Podmienky získavania štatútu registrovaného sociálneho podniku sa upravia. Týkajú sa najmä lehôt pri oznamovacích povinnostiach. Súčasná kríza môže negatívne ovplyvniť aj sociálne podnikanie na Slovensku. Snahou ministerstva je tomu zabrániť, preto okrem úpravy niektorých podmienok získavania štatútu takéhoto podniku navrhuje aj zaviesť alternatívne spôsoby plnenia niektorých povinností registrovaného sociálneho podniku.

Návrhom sa reaguje na to, že registrované sociálne podniky v tejto zložitej krízovej situácii prechádzajú častými personálnymi a inými zmenami. Po novom sa má preto predĺžiť lehota oznamovania týchto zmien z 10 dní na 30 dní. „Navrhujú sa opatrenia ústretové voči týmto špecifickým subjektom na trhu práce, ktoré na národnej a lokálnej úrovni podporujú rozvoj regionálnej zamestnanosti a medzitrh práce, a ktoré sú zamerané na tvorbu a poskytovanie tovarov a služieb sociálne ohrozeným skupinám obyvateľstva,“ zdôvodnilo ministerstvo práce.

18:50 Mihál oficiálne skončil vo funkcii štátneho tajomníka ministerstva práce

Jozef Mihál od štvrtka skončil vo funkcii štátneho tajomníka ministerstva práce. Mihál odchádza z postu po necelom mesiaci na vlastnú žiadosť. Už tento týždeň vyhlásil, že ponuku stať sa štátnym tajomníkom prijal s pokorou a víziou, že z tejto pozície dokáže pre Slovákov urobiť veľa, jeho očakávania sa však v praxi nenaplnili. „S osobou pána ministra to nesúvisí, chápem že máme odlišnú politickú orientáciu a v mnohom iný pohľad na svet, a tak je to v poriadku. Ľuďom budem každopádne pomáhať naďalej, na to nepotrebujem funkciu,“ uviedol Mihál.

18:47 Predsedníčkou úradu pre normalizáciu a metrológiu je Katarína Surmíková

Novou predsedníčkou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR sa stala Katarína Surmíková Tatranská. Vyplýva to z materiálu predloženého ministrom hospodárstva, ktorý vo štvrtok schválila vláda. Kabinet Igora Matoviča zároveň odvolal z čela úradu doterajšieho predsedu Pavla Pavlisa.

Katarína Surmíková Tatranská od roku 1999 až doteraz pôsobila ako výkonná riaditeľka a konateľka spoločnosti Libra spol. s r.o. zaoberajúcej sa výrobou a servisom obchodných, plošinových, koľajových a mobilných váh. Titul MBA získala na City University v americkom Seattli a je predsedníčkou Únie váharov SR.

18:45 Zamestnávateľom má byť odpustené platenie poistného za apríl tohto roka

Zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) nebudú povinní zaplatiť poistné za apríl tohto roka. Táto výnimka sa má týkať tých, ktorí mali v apríli uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia štátneho orgánu najmenej na 15 dní. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú vo štvrtok schválila vláda.

18:44 Prioritou programového vyhlásenia vlády je podnikateľské prostredie

Hlavnou prioritou pripravovaného programového vyhlásenia vlády za ministerstvo hospodárstva bude zlepšenie podnikateľského prostredia, povedal to na štvrtkovom brífingu minister hospodárstva Richard Sulík. Druhou významnou témou bude podľa ministra energetika a treťou zlepšenie funkčnosti ministerstva.

Sulík pripomenul, že predchádzajúca vláda si dala za cieľ postúpiť v rebríčku konkurencieschopnosti na vyššie priečky, no Slovensko sa, naopak, napríklad v rebríčku Doing Business, ale aj ďalších, prepadlo. „Sme na tom v medzinárodnom porovnaní dosť zle," zdôraznil minister. Sulík pripomenul, že pred parlamentnými voľbami strana SaS predstavila 100 opatrení na okamžité zlepšenie podnikateľského prostredia. „Pripravujeme aj ďalšie zlepšenia. Pomôže to aj v čase koronakrízy," tvrdil Sulík.

18:38 Televízia TA3 uviedla, že nákazu evidujú aj v ďalšom DSS v Martine.

18:35 Vláda stále nepredstavila svoj program, nedostal sa ani na štvrtkové rokovanie

Vláda Igora Matoviča stále nepredstavila svoj program. Programové vyhlásenie vlády sa nedostalo ani na štvrtkové rokovanie kabinetu. Dokument sa však finalizuje. Vláda o ňom bude rokovať zajtra alebo cez víkend. Predseda parlamentu Boris Kollár avizoval, že vláda by mala predstúpiť pred parlament na schôdzi, ktorá sa začne v pondelok 20. apríla.

18:12 Vláda schválila rozšírenie núdzového stavu aj na ambulantných lekárov

Núdzový stav, ktorý bol od 16. marca v súvislosti s výskytom nového koronavírusu vyhlásený pre štátne nemocnice a od 19. marca pre ďalšie subjekty, pôsobiace v zdravotníctve, bude od soboty 18. apríla platiť aj pre ambulantných lekárov, všeobecných i špecialistov. „Tento krok, rozširujúci uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk je jedným z dôležitých nástrojov na ochranu života a zdravia osôb v súvislosti so šírením ochorení COVID-19, spôsobených koronavírusom SARS-CoV-2 v SR,“ uviedol minister zdravotníctva v predkladacej správe.

17:55 Krajčí potvrdil komunitné šírenie koronavírusu v Žehre

V Žehre sa potvrdilo komunitné šírenie nového koronavírusu. Pred štvrtkovým rokovaním vlády o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí. Premiér zatiaľ nepovedal, aké opatrenia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu navrhuje ústredný krízový štáb. Konkrétne návrhy predstaví zrejme v piatok po opätovnom stretnutí štábu.

Krajčí zdôraznil, že veľká časť nových pozitívne testovaných prípadov pochádza práve z karantenizovanej osady marginalizovanej komunity. „V tejto komunite je nekontrolovateľné šírenie vírusu, preto je karantenizovaná,“ povedal s tým, že ak sa komunitné šírenie potvrdí aj v iných oblastiach Slovenska, budú sa rovnako karantenizovať.

17:45 Štátnice a ďalšie akademické skúšky môžu mať aj formu videokonferencie

Štátnice či rigoróznu skúšku, ale aj obhajobu rigoróznej či habilitačnej práce budú môcť vysoké školy uskutočniť aj bez fyzickej prítomnosti kandidátov, prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie.

17:35 Testy možnej online formy prijímačiek a maturít boli veľmi úspešné

Testovanie možnej online formy prijímacích a maturitných skúšok bolo úspešné. Pred štvrtkovým rokovaním vlády to uviedol minister školstva Gröhling. „Zaznamenali sme 94-percentnú úspešnosť pripojenia a zúčastnenia mladých ľudí,“ informoval minister o výsledkoch testovania, ktoré sa odohralo v stredu a vo štvrtok.

17:30 Do funkcie štátneho tajomníka ministerstva kultúry vymenovala Radoslava Kutaša

Novým štátnym tajomníkom ministerstva kultúry sa stal Radoslav Kutaš. Rozhodla o tom vo štvrtok vláda SR, ktorá na svojom zasadnutí schválila jeho vymenovanie do tejto funkcie. Kutaš vyštudoval na Univerzite Komenského v Bratislave žurnalistiku i právo.

V minulosti už pôsobil na ministerstve kultúry, kde bol členom pracovných skupín, komisií a poradných orgánoch pre mediálne a audiovizuálne služby a digitálne vysielanie. Ako analytik Rady pre vysielanie a retransmisiu sa venoval oblasti reklamy, telenákupu a sponzorstva, pôsobil tiež ako nezávislý konzultant pre oblasť médiá, duševného vlastníctva a reklamy a kreatívneho priemyslu.

17:21 Dnes bude vláda opäť rokovať do noci. Bližšie informácie by mali byť známe zajtra ráno.

17:12 Včera pribudla na Slovensku 16 osád, v ktorých sa objavil koronavírus. Uviedol to pred rokovaním vlády premiér Igor Matovič. „Stojíme pred obrovským problémom. Poprosím, je vážna situácia, netvárme sa, že sme v pohodičke a ideme tu všetko otvárať,“ povedal premiér.

17:09 Krajčí uviedol, že má informácie aj o ďalších domovoch, kde sa objavila nákaza. „Nebudem to zatiaľ konkretizovať,“ povedal Krajčí. Vyzval klientov domovov, aby nevychádzali zo zariadení.

17:08 Vyjadrenie ministra zdravotníctva Mareka Krajčího.

17:01 Zástupcovia sociálnych partnerov požadujú urýchlené rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR k programovému vyhláseniu vlády. Vo štvrtok o to požiadali ministra práce Milana Krajniaka.

16:55 „Upravujeme prezenčnú metódu tak, aby bola možná aj online forma,“ povedal šéf rezortu školstva.

16:50 Okolo piatej by malo začať rokovanie vlády o programovom vyhlásení vlády.

Sme rozhorčení z postupu ministerstva pôdohospodárstva

Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv je rozhorčená z postupu ministerstva pôdohospodárstva pri príprave kľúčového dokumentu, akým je programové vyhlásenie vlády pre roky 2020 až 2024 v oblasti agropotravinárstva. Nečakané odignorovanie názoru piatich relevantných agropotravinárskych samospráv na Slovensku je podľa RPPS v príkrom rozpore s ešte nedávnymi vyjadreniami rezortného ministerstva, ktoré chcelo do diskusie o programovom vyhlásení zahrnúť aj zástupcov poľnohospodárov a potravinárov.

Kľúčový materiál

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Potravinárska komora Slovenska, Agrárna komora Slovenska, Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností a Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska, teda členovia RPPS SR, vnímajú PVV ako kľúčový materiál, na základe ktorého bude štát počas najbližších štyroch rokov nastavovať smerovanie "chlebového odvetvia" na Slovensku.

„Je nemysliteľné, aby štát určil mantinely ďalšieho vývoja agropotravinárstva bez toho, aby poznal názor samotných poľnohospodárov a potravinárov. Zásadné dokumenty sa tvoria na základe poznatkov priamo z praxe, teda priamo po konzultácii s poľnohospodármi a potravinármi. Momentálne je to o nás bez nás. Spôsob, aký zvolilo nové vedenie ministerstva, preto nepovažujeme za korektný,“ uviedol predsedajúci RPPS SR a zároveň predseda SPPK Emil Macho.

Poznamenal, že podľa informácií z médií je už programové vyhlásenie vlády pripravené a ministri o ňom budú na vláde rokovať RPPS SR však podľa neho nemá žiadne oficiálne informácie, čo obsahuje v kapitole pôdohospodárstva a potravinárstva. „Pripravený materiál, ktorý z ministerstva odišiel bez komunikácie s agropotravinárskymi samosprávami, je zahalený rúškom tajomstva. S takýmto neštandardným postupom sa nevieme stotožniť,“ dodal Macho. RPPS pritom podľa neho pripravila ucelený a pomerne rozsiahly materiál – prioritné tézy ako podklad k PVV, vďaka ktorým by sa mohla zvýšiť potravinová sebestačnosť Slovenska. Tézy poslala ešte koncom marca ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jánovi Mičovskému, ale aj lídrom a odborníkom na agropotravinárstvo za jednotlivé koaličné politické strany.

Programové vyhlásenie je v poriadku

Programové vyhlásenie vlády je prienikom volebných programov všetkých strán koalície. Práve týmito programami presvedčili koaličné strany občanov Slovenska vo voľbách. Uviedol to Vladimír Machalík, hovorca ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, v reakcii na vyjadrenia predstaviteľov RPPS SR. Prípravy PVV sa podľa Machalíka zúčastnili experti za agrosektor všetkých koaličných strán. Už samotné programy koaličných strán pritom vznikali v spolupráci s poľnohospodárskou a potravinárskou samosprávou.

„Pre agropotravinársky sektor preto PVV nemôže byť žiadnym prekvapením. Ide jasne v línii zvyšovania potravinovej sebestačnosti Slovenska, spravodlivého prístupu aj k malým a mladým farmárom a ekologizácii slovenského poľnohospodárstva,“ dodal Machalík.