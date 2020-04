KORONAVÍRUS Bratislavčanka (38) nedodržiavala karanténu: Polícia začala konať a čelí obvineniu!

Bratislavčanka bola počas tohto týždňa po vstupe na Slovensko z Rakúska kontrolovaná na hraničnom priechode Bratislava - Berg. Po kontrole jej bola rovnako ako ostatným občanom štátom nariadená karanténa a eskortovaná bola do voľného karanténneho zariadenia v Poprade. "V karanténnom zariadení sa však nezaregistrovala, svojvoľne odišla do Bratislavy a následne vlakom naspäť do Rakúska. Včera (piatok 10. 4.) sa žena z Rakúska vrátila opäť na Slovensko," uvádza polícia s tým, že žena bola z rovnakého hraničného priechodu tentoraz eskortovaná na príslušné policajné oddelenie v Petržalke.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave v tejto súvislosti vyzýva všetkých občanov vstupujúcich na Slovensko, aby boli voči sebe, svojim rodinám a ostatným občanom zodpovední a dodržiavali prijaté opatrenia. Polícia zároveň pripomína, že naďalej platia mimoriadne opatrenia v podobe obmedzenia pohybu a zákazu vychádzania okrem vymedzených výnimiek.