Sú pre seba ako stvorení: Matovič s manželkou ušili búdu na ochrankárov, bol však za tým 1. apríl

Premiér sa s príbehom zveril novinárom v utorok po tlačovej konferencii, kde takpovediac nachvíľu vypol od povinností predsedu vlády. Zistili sme, že humor Matovičovcov nepozná hranice, dokonca ani v čase krízy.

Šok a bledá tvár

Premiér začal rozprávať príbeh zo stredy minulého týždňa, kedy bol povestný deň bláznov. Ten sa vyznačuje najmä tým, že ľudia si zo seba robia niekedy až nemiestne žarty a na konci sa ukáže, že všetko to bolo len v rámci srandy s povestným pokrikom "prvý apríl!". Nemálo ľuďom, ktorí sú na strane toho, ktorý mal byť nachytaný, sa pri takýchto žartíkoch na čele objaví studený pot a takýmto príkladom je aj jeden z ochrankárov premiéra.

Spolupráca manželky a výbuch smiechu

Všetko sa to odohralo v stredajšie ráno keď sa začínajú povinnosti premiéra a s tým okolnosti, ktoré s takou funkciou súvisia. Matovičovci obývajú rodinný dom v Trnave, a keď sa ochrankári prišli spýtať, či už je Matovič pripravený vyraziť do práce, prekvapila ich jeho žena Pavlína so šokujúcou správou. Premiéra si totiž podľa jej slov mal už niekto neznámy vyzdvihnúť pred niekoľkými minútami súkromným autom. Ochrankárom v momente zbledla tvár a v okamihu bolí plní neistoty, či nejde nebodaj o únos predsedu vlády.

Nakoniec to nevydržala a priamo pred nimi sa začala manželka premiéra Matoviča smiať s tým, že ide o prvý apríl. Vzápätí sa už premiér objavil vo dverách a klasicky, tak ako každý deň, s ochrankou odišiel na úrad vlády.