Zdroj: Zoznam s.r.o.

BRATISLAVA - Kríza spôsobená koronavírusom zatvorila obchody. Nie všetky a nie úplne pre každého, ale my spotrebitelia sme mali presunúť do on-line prostredia, kde to funguje ako sme boli zvyknutí. Znamená to, že môžeme klikať a nakupovať aj nepodstatné položky s čistým svedomím?