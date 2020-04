KORONAVÍRUS Pellegrini skritizoval Matoviča, Kollár sa ho zastal: Na zákaz vychádzania majú jasný názor

BRATISLAVA - Nad prísnym obmedzením pohybu počas veľkonočných sviatkov by predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) veľmi rozmýšľal, podľa svojich slov by ešte viac obmedzil cestovanie a vyzval ľudí, aby ostali doma a nenavštevovali sa. Vyhlásil to v nedeľnej relácii TA3 V politike.

Podpredseda parlamentu Peter Pellegrini (Smer-SD) si myslí, že by stačilo k ľuďom úprimne prehovoriť a nie je nutné prijímať prísne opatrenia, ak je situácia predvídateľná. "Veci by mali byť prijímané na základe odporúčania odborníkov," povedal Kollár s tým, že oni majú povedať, či mobilita ľudí počas sviatkov môže poškodiť súčasný stav. Pripomenul, že Slováci sú veľmi disciplinovaní. "Pevne verím, že aj Slováci sú zodpovední, a nešli by teraz k rodičom, lebo ich ohrozia," doplnil s tým, že by ešte sprísnil obmedzenia cestovania, aby to nelákalo ľudí pohybovať sa po štáte.

Pellegrini pripomenul, že autobusové či železničné spoločnosti neevidujú zvýšený záujem o cestovanie v období sviatkov. "Myslím si, že pokiaľ by situácia bola naďalej predvídateľná, jasná, tak by stačilo k ľuďom úprimne prehovoriť a urobili by to," skonštatoval s tým, že ak občania majú dôveru v lídra, stačia aj odporúčania a ľudia ich dodržiavajú.

Podpredseda parlamentu a expremiér kritizoval súčasného predsedu vlády Igora Matoviča (OĽaNO) za to, že ľudia mu nedôverujú a sú dnes vystrašení. Matovič podľa neho podáva informácie, ktoré si odporujú, a zodpovednosť za rozhodnutia necháva na iných ľuďoch. Kollár sa v tejto súvislosti premiéra zastal. Skonštatoval, že súčasná doba je turbulentná, nové informácie prichádzajú prakticky na hodinovej báze. "Preto možno niekedy vyznieva pán premiér, že to častejšie mení, musí reagovať na situáciu," skonštatoval s tým, že je to Matovičov štýl.

Kollár si myslí, že otváracie hodiny pre dôchodcov by sa možno mali prehodnotiť. V dobe od 9.00 do 12.00 h do obchodov podľa neho nechodia. "Dajme to od rána od 6.00 h do 10.00 h, ale musíme ich chrániť. Veľmi ma mrzí, že nie sú zodpovední v tomto prípade," povedal v relácii.

Ak by sa pristúpilo k zníženiu platov ústavných činiteľov, musel by sa zmeniť zákon, čo by bol podľa Kollára proces aj na dva mesiace. Navyše pripomenul, že na tieto platy sú viazané ďalšie platy tisícov ľudí v štátnej správe, znížením by ich podľa Kollára potrestali. Preto zriadili fond, kam môžu poslanci finančne prispievať. Pellegrini opäť povedal, že sa nebude zúčastňovať na tomto marketingovom ťahu premiéra. Dodal, že poslanci Smeru-SD majú fond, z ktorého budú podporovať. Obaja diskutéri ocenili, že sa v parlamente nepolitikárči, zákony reagujúce na dôsledky krízy prechádzajú prakticky jednomyseľne. Kollár zároveň pochválil opatrenia, ktoré zaviedla ešte Pellegriniho vláda.