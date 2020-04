KORONAVÍRUS Bude na Veľkú noc platiť zákaz vychádzania? Matovič konečne prehovoril

Premiér Igor Matovič o zákaze vychádzania počas veľkonočných sviatkov hovoril v diskusii RTVS Sobotné dialógy. Opatrenie navrhol aj na Ústrednom krízovom štábe.

„Som za toto tvrdé opatrenie, ale v nedeľu zasadnú odborníci, ktorí definitívne rozhodnú,“ povedal v diskusii. O tom, ako dlho by mal zákaz počas Veľkej noci platiť, Matovič už nehovoril. Ak by vláda toto opatrenie prijala, podľa premiéra by to mohla kontrolovať polícia a armáda.

Pribudli ďalší nakazení

Na Slovensku pribudlo počas piatka (3. 4.) 21 nových prípadov nákazy novým koronavírusom z 1889 testovaných. Celkovo ich na Slovensku je 471. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR doplnilo, že počet testov s negatívnym výsledkom sa tak na Slovensku vyšplhal na 13.160.

Aktuálne je podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) hospitalizovaných 165 pacientov, z toho u 72 bol nový koronavírus potvrdený, v 93 prípadoch sa čaká na výsledok testov. Rezort tiež spresnil, že v nových prípadoch z piatka ide o 65-ročnú ženu zo Žiliny, 58-ročného muža z Banskej Bystrice, 58-ročnú ženu zo Žiliny, 54-ročnú ženu z Prešova, 53-ročnú ženu z Prievidze, dvoch 50-ročných mužov z Košíc, 48-ročnú ženu z Trenčína, 46-ročného muža z Prievidze, 41-ročného muža z Kežmarku, 41-ročného muža z Prešova, 40-ročného muža z Tvrdošína, 33-ročného muža z Prešova, 33-ročného muža z Trnavy, 30-ročného muža z Michaloviec, 29-ročného muža zo Skalice, 28-ročného muža z Brezna, 26-ročnú ženu z Trnavy, 24-ročného muža z Bratislavy, 24-ročného muža z Trenčína a dvojročného chlapca z Trebišova.