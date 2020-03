PRÁVE TERAZ V Bratislave hlásia vodiči viacero nehôd i zdržania 10 až 35 minút

BRATISLAVA – V Bratislave hlásia aktuálne vodiči zhustenú premávku a viacero nehôd na hlavných ťahoch. Zdržanie je miestami desať až 35 minút. Upozorňuje na to Stella centrum a Zelená vlna RTVS. Spomalenú dopravu v hlavnom meste avizujú aj viaceré dopravné aplikácie.

Stella centrum informuje o dopravných nehodách v Bratislave na Einsteinovej v smere na Prístavný most a na Galvaniho za Ivanskou cestou v smere k Bulharskej. Zelená vlna RTVS eviduje nehody na Vajnorskej smerom do centra, na Dolnozemskej ceste smerom na Prístavný most či vo Vajnoroch v kruhovom objazde.

Kolóny a zdržania od desať do 35 minút sú hlásené na diaľnici D2 za Stupavou v smere do Bratislavy, na ulici Svornosti, Popradskej, Hradskej, Račianskej. Taktiež na diaľnici D1 pred vjazdom do Bratislavy, pred Prístavným mostom a v smere od Senca.

Zhustená premávka je aktuálne aj v obciach pri Bratislave, a to medzi Mostom pri Bratislave a Hornými Dielmi, v Dunajskej Lužnej v smere do Rovinky, za Blatným v smere na D1 a do Senca. Rovnako aj v Ivanke pri Dunaji v smere od Bernolákova.

V okolí Lenartova je pre hmlu dohľadnosť do 200 metrov

Všetky sledované úseky diaľnic, rýchlostných komunikácií, horských priechodov a ciest na Slovensku sú momentálne zjazdné. Povrch vozoviek je suchý až mokrý. V hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska miestami pokrytý utlačeným snehom. Vodiči by si však mali dávať pozor na hmlu v okolí Lenartova v okrese Bardejov, pre ktorú je dohľadnosť do 200 metrov. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.

Pre vozidlá nad desať metrov dĺžky je podľa SSC po celú zimnú sezónu uzatvorený horský priechod Šútovce (cesta III/1774). Cestári upozorňujú aj na cestu II/576 v úseku Banské - Herľany (Herlianske Sedlo), ktorá je v zimnom období neudržiavaná. "Cesta I/64 cez horský priechod Fačkovské sedlo je od 1. novembra 2019 uzavretá v okrese Žilina aj Prievidza pre nákladné motorové vozidlá, ktorých dĺžka presahuje 12 metrov. Obmedzenie trvá do konca zimnej údržby," uviedla SSC.