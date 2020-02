VOĽBY 2020 Bugár zostáva optimista: Očakáva, že Most-Híd získa viac ako päť percent

Tiež priznal, že uvažuje o odchode z postu predsedu strany, no chce v nej naďalej pôsobiť. „Uvidíme výsledok," uviedol Bugár. „Zatiaľ neuvažujeme o tom, že by sme sa nedostali do parlamentu. Stále si myslím, že šanca je, uvidíme, aká bude účasť," uviedol predseda Mosta-Híd.

Podľa posledných predvolebných prieskumov sa podpora strany pohybovala pod hranicou 5 percent. Bugár napriek tomu dúfa, že Maďari budú mať zastúpenie v Národnej rade aj po týchto voľbách. „Mali sme volebnú stranu pred registráciou, bola aj založená, SMK (Strana maďarskej komunity - poznámka SITA) to odmietla. Treba hľadať vinníka niekde inde," uviedol predseda Mosta-Híd k tomu, že sa nedohodli na spolupráci s ostatnými stranami. Zároveň dodal, že po voľbách plánuje telefonovať predsedovi SMK Józsefovi Menyhártovi, aby porozmýšľali ako ďalej.

Bez ohľadu na volebný výsledok Bugár uvažuje o odchode z postu predsedu strany, no chce v nej naďalej pôsobiť. „Moje osobné rozhodnutie, či to vyjde, alebo nevyjde, je už na ceste. Naši vedia, už stačilo. Môžete to nazvať labutia pieseň, ja hovorím zaslúžený odpočinok," poznamenal. Bugár považuje Most-Híd za najlepší projekt, pretože podľa neho za desať rokov dokázali minimálne slovensko-maďarské napätie znížiť na minimum. „Otázne je, či to dokáže budúci parlament. Zažil som už niektorých kolegov aj v besedách, ktorí už vyťahovali maďarskú kartu," povedal Bugár. Pripustil, že strane uškodila účasť vo vládnej koalícii so Smerom-sociálna demokracia a najmä jeho hriechy. „Boli sme jediná strana, ktorá vôbec nemala žiadny škandál," dodal Bugár.

Predstavitelia, kandidáti a sympatizanti strany s napätím očakávajú prvé výsledky exit pollov, ktoré majú zverejniť po ukončení moratória po 23:00. Volebnú noc strávia v reštaurácii vedľa bratislavskej centrály Mosta-Híd. O náladu sa stará cimbalová muzika z Dunajskej Stredy, ktorú zabezpečil volebný líder strany a minister dopravy a výstavby Árpád Érsek. Bugár hlasoval v sobotu spolu s Érsekom v ich bydlisku v Šamoríne.