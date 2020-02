NAKA naháňala nahľadanejšieho zločinca zbytočne! V tiichosti ho po mesiaci prepustili, FOTO život v luxuse!

Jozef Drag bol mesiac vo väzbe.

Zdroj: Topky.sk

ŠENKVICE - Stalo sa to presne pred rokom, keď do domu muža označovaného za šéfa pozemkovej mafie, vtrhlo pre podvody policajné komando. Jozef Drag alias agent Jozef Kovačovic však zrejme dostal tip, pred policajtmi ušiel a stal sa jedným z najhľadanejších zločincov Slovenska. Ak by ste čakali, že je dnes tento viacnásobný recidivista buď za mrežami, alebo stále na úteku, poriadne by ste sa splietli. Topky.sk tohto obávaného muža zachytili, ako si užíva luxus a slobodu.