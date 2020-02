Vo Francúzsku zmizol slovenský kamionista Tomáš (26): Záhadné okolnosti, zvrat v prípade potvrdil jeho šéf

BRATISLAVA - Slovák Tomáš Belák bol nezvestný od 16. februára. Posledná stopa viedla do Francúzska, kam smeroval pracovne, keďže jazdí na kamióne. Odparkované vozidlo polícia síce našla, no mladý muž v ňom nesedel. Nevzal si ani telefón, nik o ňom nemal žiadne správy. Napokon sa však ozval svedok, ktorý ho zahliadol, dokonca s ním hovoril. Zvrat v prípade v pondelok potvrdil aj Tomášov šéf. Našťastie priniesol dobré správy.

Podľa jeho slov sa Tomáš našiel. "Je v poriadku, je na polícii v Calais," uviedol nadriadený Milan Valášek pre topky.sk. Slováka by po výsluchu mali preventívne previesť do nemocnice, no mal by byť mimo ohrozenia života.

Valášek momentálne smeruje do Francúzska, kde si vyzdvihne zadržané auto aj s nákladom. Prečo Tomáš vlastne zmizol, sa jeho blízki zatiaľ len domnievajú. Presný dôvod vysvetlí až on sám.

Zdroj: Facebook/HAKA

Záhadné okolnosti

Všetko malo začať tým, že Tomáš chcel v noci zo soboty na nedeľu kamión odparkovať na parkovisku na odpočívadle Offekerque neďaleko francúzskeho mesta Calais. Bolo však plné. Vozidlo teda odstavil núdzovo.

Odpočinok mal mať do pondelka do 23.35 hod. Už v pondelok popoludní ale dostal Tomášov šéf hovor, aby kamión preparkovali, inak ho odtiahnu. "V pondelok, keď odišli všetky autá, samozrejme, že Tomášov kamión zostal parkovať podozrivo. Niekto zavolal diaľničnú políciu a tí začali konať," opísal Valášek.

No Tomáš na jeho telefonáty nereagoval. Francúzski policajti neskôr našli pri obhliadke auta kľúč na kolese a so súhlasom Valášeka ho napokon otvorili. Chceli si overiť, či sa mu niečo nestalo. Našli mobilný telefón, notebook aj iné osobné veci. No Tomáša nebolo nikde.

"Policajti usúdili, že sa mu niečo stalo, odviezli kamión na svoje parkovisko a do troch hodín bolo vyhlásené pátranie. V stredu zobrali auto do scannerov v tuneli La Manche, či nie je jeho telo zahrabané v naloženom materiáli, ktorý bol na návese," doplnil Tomášov nadriadený. To sa našťastie nepotvrdilo.

Pomoc od neznámej rodiny

Vo štvrtok sa Tomášova fotografia objavila aj vo francúzskych médiách. Zareagovali svedkovia, ktorí ho videli približne 15 až 20 kilometrov od miesta, kde pôvodne zaparkoval kamión. No stresové chvíle neskončili. Slováka sa nájsť nepodarilo.

Posun nastal, keď sa do pátrania zapojila HAKA. Ozval sa im slovenský vodič kamiónu, ktorého Tomáš prosil, či ho neodvezie na Slovensko. Stretli sa na hraniciach Nemecka a Holandska.

"Tento systém za 54 minút spravil viac, ako európsky systém za šesť dní," reagoval Milan Valášek. Zároveň ale ocenil aj prácu francúzskej polície. „Komunikovali so mnou aj počas vlastnej dovolenky. Aj v neskorých nočných hodinách cez víkend,“ poznamenal.

S Tomášom sa mu podarilo spojiť cez neznámu francúzsku rodinu, ktorú oslovil samotný Slovák. Keďže sa dohovorili po anglicky, zavolal od nich šéfovi a ten mu potom pomohol spojiť sa s políciou. Onedlho už kamionista sedel v policajnom aute. O ďalšom posune v prípade vás budeme informovať.