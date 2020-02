Slovensko dnes čaká teplé počasie, teplota sa môže vyšplhať až na 16°C

Teplota na horách vo výške 1 500 m sa bude pohybovať okolo 8°C. Fúkať bude juhovýchodný až južný vietor s rýchlosťou 3 až 9 m/s (10 až 30 km/h), ojedinele v nárazoch okolo 14 m/s (50 km/h). Na juhu stredného Slovenska a popoludní sa postupne aj inde môže vyskytnúť slabý vietor. Predpokladané množstvo zrážok bude ojedinele do 1 mm.

Cesty a horské priechody sú zjazdné, na ceste Srdiečko - Bystrá je nutné použiť snehové reťaze

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na Slovensku sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký. Ako upozorňuje na svojej stránke Slovenská správa ciest, v okrese Brezno na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá sú nutné snehové reťaze pre všetky vozidlá.

V hornatejších oblastiach stredného Slovenska sú cesty miestami pokryté vrstvou utlačeného snehu s hrúbkou 1- 3 cm, na cestách III. triedy v obvode Trstená do hr. 4-5 cm. Na úsekoch ciest II/584 Srdiečko - Bystrá, II/ 558 Stakčín - Ulíč a cestách III. triedy v obvode Stakčín je zľadovatený sneh do 1 -3 cm.

Horské priechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý. Na HP Vrchslatina, Chorepa a Besník je povrch vozoviek miestami pokrytý vrstvou utlačeného alebo kašovitého snehu s hrúbkou 1-2 cm, na HP Huty 5-10cm.

Pre vozidlá nad 10 metrov dĺžky sú po celú zimnú sezónu uzatvorené priechody Príslop (cesta I/78), Šútovce (cesta III/1774) a Veľké Pole (cesta II/512). Cesta II/576 v úseku Banské - Herľany (Herlianske Sedlo) je v zimnom období neudržiavaná. Cesta I/64 cez HP Fačkovské sedlo je od 1. novembra uzavretá v okrese Žilina aj Prievidza pre nákladné motorové vozidlá, ktorých dĺžka presahuje 10 metrov. Obmedzenie trvá do konca zimnej údržby.

Druhý lavínový stupeň trvá na horách už niekoľko dní

Vo všetkých slovenských pohoriach už niekoľko dní pretrváva mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informoval o tom Martin Buliak zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.

"Vplyvom výrazného oteplenia je nebezpečný najmä oťažený mokrý sneh. Počas dňa preto možno očakávať aj spontánne lavíny z mokrého snehu, a to najmä na južných, juhovýchodných a juhozápadných svahoch. Nebezpečné budú typické jarné lavínové dráhy, ako aj úzke žľaby s veľkou zbernou plochou snehu vo vyšších častiach," upozornil Buliak.

Večer horskí záchranári očakávajú zrážky vo forme dažďa takmer vo všetkých polohách, čo ešte viac zníži stabilitu snehovej pokrývky. "Uvoľnenie lavín človekom je možné hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení, a to obzvlášť na strmých svahoch," dodal Buliak.

Pondelňajšie ráno bolo vo väčšine horských oblastí polooblačné a podľa Buliaka veľmi teplé. Teploty dosahovali plusové teploty aj v najvyšších polohách horstiev. Na hrebeňoch fúkal silný západný až juhozápadný vietor so silou do 12, v nárazoch do 18 metrov za sekundu.