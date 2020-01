Víkendová PREDPOVEĎ: Na Slovensko mieri snehová nádielka! Tieto lokality zasype najviac

Dnes sa nad južnou polovicou Európy udržiava rozsiahla oblasť vyššieho tlaku vzduchu a po jej okraji k nám prúdi vo vyšších vrstvách ovzdušia od západu teplý vzduch. V priebehu dňa sa oteplilo na 1 až 6, v horských oblastiach a miestami aj v nižších polohách bolo do 9 stupňov.

V priebehu soboty však nad územie Slovenska dorazí výrazný studený front. „Oblačnosť sa od severu postupne zväčší a na viacerých miestach začne snežiť. Do nadmorskej výšky 400 metrov sa bude vyskytovať prevažne dážď,“ uviedli to meteorológovia z iMeteo.sk. Zrážky sa podľa nich budú vyskytovať počas celej soboty, ustávať by mali v nedeľu dopoludnia.

Výdatnejšia snehová nádielka by mala zasiahnuť najmä severné okresy. „Sneženie sa očakáva celkovo najmä v severnej polovici Slovenska. V južnej polovici sa buď vyskytne dážď, alebo sa zrážky nevyskytnú vôbec. Na Kysuciach a na Orave môže pripadnúť aj okolo 20 centimetrov, na horách to bude aj viac,“ priblížili odborníci na počasie.

Piatok

Do našej oblasti bude od juhozápadu zasahovať okraj tlakovej výše. Zároveň postúpi od severozápadu nad Poľsko a Nemecko v brázde nízkeho tlaku studený front.

Bude jasno až polojasno, v nižších polohách sa miestami objaví hmla alebo bude zamračené s nízkou oblačnosťou. Ojedinele sa vyskytnú slabé zrážky.

Do rána sa ochladí na -1 až -6, v údoliach miestami na okolo -8 stupňov. Cez deň sa teplota vyšplhá na -2 až 3 stupne, pri slnečnom počasí väčšinou na 3 až 8 stupňov. Fúkať bude slabý premenlivý, v horských oblastiach miestami juhozápadný vietor rýchlosťou 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h).

Sobota

Do našej oblasti postúpi od severozápadu studený front spojený s brázdou nízkeho tlaku.

Počasie bude oblačné až zamračené, v noci sa prechodne vyskytne aj zmenšená oblačnosť. V noci ojedinele, cez deň na väčšine územia, rátajte s dažďom alebo prehánkami, od stredných polôh, na východe väčšinou aj v nižších polohách, so snežením. Ojedinele sa bude tvoriť poľadovica.

Do rána teplota poklesne na -1 až -6, v údoliach bude ojedinele okolo -8 stupňov. Počas dňa najvyššia teplota dovŕši 1 až 6 stupňov, v nižších polohách na východe a na Gemeri zväčša -3 až 1 stupeň. Fúkať bude slabý vietor, ktorý sa cez deň na západnom a strednom Slovensku zmení na severozápadný. Jeho rýchlosť dosiahne 3 až 9 m/s (10 až 30 km/h), v nárazoch do 15 m/s (55 km/h). Na hrebeňoch hôr bude veterno.

Prvý výstražný stupeň pred snehovými jazykmi a závejmi platí od soboty 18:00. Výstraha potrvá 24 hodín. Vzťahuje sa na okresy Banská Bystrica, Brezno, Kežmarok, Levoča, Poprad, Sabinov, Stará Ľubovňa, Bytča, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Čadca a Žilina.

SHMÚ varuje aj pred vetrom na horách, ktorý od soboty 16:00 do nedele 16:00 potrápi regióny Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Žilina. V menovaných okresoch sa na horách v polohách nad cca 1500 m ojedinele očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 30 - 37 m/s (110 - 135 km/h).

Nedeľa

Za studeným frontom sa k nám v chladnom vzduchu od západu rozšíri okraj tlakovej výše. Zároveň sa bude vo vyšších hladinách ovzdušia cez Pobaltie a našu oblasť smerom na východ presúvať brázda nízkeho tlaku.

Bude premenlivá, na severe prevažne veľká oblačnosť. Na viacerých miestach očakávajte snehové prehánky alebo sneženie, v nižších polohách spočiatku aj dážď. Bude veterno a v horských oblastiach sa budú miestami tvoriť snehové jazyky alebo záveje. Do rána sa ochladí na 1 až -5 stupňov. Cez deň sa oteplí na 0 až 5 stupňov, v Žilinskom kraji, na Spiši a na Horehroní na zväčša okolo -2 stupne.