Živé vianočné stromčeky ničia planétu: To je mýtus, hovorí záhradný architekt

Hoci sa mnohí ľudia vrátili ku klasickým živým stromčekom, väčšinou si ich kupujú v kvetináči a po Vianociach ich môžu použiť ako izbovú rastlinu či vysadiť ich do záhrady. Pred pár desaťročiami vypukol na celom svete ošiaľ umelých stromčekov. Pôvodná myšlienka bola ušľachtilá: aby sme každoročne nedrancovali naše lesy. Umelé stromčeky na dlhoročné použitie sa vyrábali vo viacerých odtieňoch zelenej, v rozličných veľkostiach a šírkach, niektoré už aj s naaranžovanou výzdobou. Až kým sa neprišlo na to, že výroba jedného umelého stromčeka z plastu predstavuje pre životné prostredie oveľa väčšiu záťaž ako výrub desiatich stromčekov. Zdroj: Ján Zemiar, Vlado Anjel Tak čo, aký stromček si ozdobíte tento rok, umelý alebo živý? Ktorý je podľa vás najekologickejší? Výsledok vás pravdepodobne prekvapí, keďže sa na tom nevedia zhodnúť ani samotní odborníci. Vianočnou klasikou domácností po celom svete je živý rezaný stromček. Pre vôňu ihličia mnohí každoročne obetujú desiatky eur na stromček, ktorý po čase vyschne. Zdroj: FB/ A. R. Známy záhradný architekt Martin Čurda uvádza vec na pravú mieru: „Je taký mýtus, že stromčeky, ktoré máme doma ako vianočné, pľundrujú planétu. Nejde však o stromy vyrezané v lesoch, ale vypestované na tento účel na plantážach. Navyše vyhodené stromčeky po sviatkoch často putujú do ZOO, kde poslúžia ako krmivo pre zvieratá, alebo ich spoločnosti, ktoré sa starajú o odpad, zrecyklujú. Drevný materiál sa dá použiť ako drvina do drevených brikiet, drevo na kúrenie či štiepka na podkurovanie. Rezaný stromček si však užijeme zo dva týždne – a predtým musel rásť celé roky.“ Zdroj: YouTube/Xmas Skupina ekologicky uvažujúcich konzervatívcov nedá dopustiť na vyrezaný vianočný stromček, ale už vopred rozmýšľa, čo s ním po sviatkoch? Ako sa ekologicky a šetrne zbaviť stromčeka, aby z neho ešte aj po „skone“ bol nejaký úžitok? V roku 2017 zlikvidovala napríklad len spoločnosť OLO len v Bratislave a okolí 85 ton vianočných stromčekov, v roku 2018 to bolo takmer 94 ton a ich likvidáciu zabezpečí aj v roku 2019. Zdroj: FB/ T. T. Vianočné stromčeky sú biologicky rozložiteľný odpad, ak ich preto po sviatkoch vynesiete na určené miesto, špeciálne smetiarske auto ich odvezie na skládku, kde sa zlikvidujú na drevnú štiepku a zvyšok sa skompostuje. Spracúvajú sa strojovo, preto je veľmi dôležité, aby ste z nich predtým dôkladne obrali všetky ozdoby. Zdroj: Twitter/B. J. Smetiarske firmy zabezpečujú bezplatný zber a odvoz vianočných stromčekov od väčšinou od Troch kráľov do konca februára. Po tomto termíne je možné stromčeky osobne a bezplatne odovzdať v zberných dvoroch, ukladať k zberným hniezdam – najbližšiemu stojisku alebo k stanovištiam zberných nádob. Ecofriendly štýl je teda už naštartovaný, len prekonať nám vlastnú ľudskú lenivosť a dodržiavať ho. A nielen na Vianoce.