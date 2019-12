Vianočné ZVERSTVÁ z dielne našich čitateľov: Uff, priznania prekonali všetky očakávania!

Pred Štedrým dňom sme vám priniesli niekoľko zážitkov, ktoré sa odohrali v období vianočných sviatkov. Pozbierali sme ich v rámci redakcie a našich blízkych. A na oplátku teraz prinášame výber niektorých z vašej dielne, ktoré ste nám poslali e-mailom, na Facebook alebo opísali do komentára.

Najkrajšie úsmevné zážitky dokážu "vyrobiť" deti. Napríklad keď dvojročný synček v nemom úžase sleduje kapra. Rozpráva sa s ním a vy počujete, ako tej rybe dohovára, prečo sa nechce hrať. Potom zistíte, že vaňa je plná plyšových hračiek.

Zdroj: thinkstock.com

Keď som mala asi deväť rokov, Vianoce boli pre mňa vytúženým dňom. Štedrý večer som si užívala. To jedlo, darčeky, rozprávky... No moja pažravosť sa rozhodla dať mi lekciu. Keď si všetci posadali do obývačky, aby si pozreli Popolušku, začalo ma neuveriteľne bolieť brucho. Nikoho to akosi nezaujímalo. Daj si vodu, povedali mi. Tak som sa vybrala sama von pred dom, povedala som si, na to treba pohyb. Nechcela som však ísť ďaleko, tak som ako koník na povrázku behala dokolečka. Asi kilometer. Rozprávky som zmeškala. No a hádajte čo som si dala hneď ako som vošla dnu. Ďalší výborný koláčik.

V minulosti som pracoval na pumpe. Počas vianočných sviatkov k nám prišiel jeden "týpek", že nemá nič pre manželku pod stromček. Nevedel, čo má kúpiť. Tak zobral pre istotu dve horalky.

Kamarát to počas polnočnej omše nevydržal. Nečudo, predtým sme čosi popili. Rozopol teda vetrovku, vyvracal sa, zapol ju po krk a pomaly vyšiel von z kostola. Decentne a skoro nepoznane.

K našim Vianociam už tradične patrí kapor. Na štedrovečernom stole nesmie chýbať. Tej nepríjemnej časti sa vždy ujal otec, hlava rodiny. Tradične rybu zabalil do utierok a jedným klepnutím bola na druhom svete. No aj po smrti nám toho roku poslala odkaz. Keď sme ju odbalili, zmohla sa na posledný pohyb... Stál za to, maľovali sme celú kuchyňu.