Na hasičov v Prešove čaká ráno mimoriadne ťažká skúška: Vyzeralo to tam ako bojová zóna!

"Spolupracujeme s krízovým riadením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré zriadilo na mieste Centrum sústredeného sociálneho zabezpečenia. Prichádzajú tu momentálne ľudia z evakuovaných budov. Ide o tri samostatne stojace a štyri vchody, takže hovoríme o niekoľkých stovkách bytov a ich obyvateľoch," uviedol veliteľ tímu Modrého anjela Radovan Bránik.

S podobnou udalosťou sa na Slovensku počas svojej kariéry nestretol.povedal Bránik s tým, že na mieste bol desaťčlenný tím, v sobotu boli ľuďom k dispozícii štyria.povedal.priblížil Bránik.

Zdroj: TASR - František Iván

V Centre sústredeného sociálneho zabezpečenia v priestoroch Základnej školy na Prostějovskej ulici je ľuďom zasiahnutým tragédiou poskytované poradenstvo a materiálna pomoc. Ján býval na ôsmom poschodí. Spolu s dcérou sa ho hasičom podarilo zachrániť. "Stáli sme na balkóne, kričali sme, aby išli hore, lebo tam bola pani a mala malé dieťa. Tých sa podarilo zachrániť, vyššie to bolo už horšie. Pozrieť som sa tam nebol, zvonku to vidím, keď idem autobusom. My sme takú drámu prežili už pred 40 rokmi, vtedy vyhoreli tri poschodia v bytovke. Ak sa bytovka bude dať opraviť, pokojne sa tam nasťahujem, prečo nie. Keď som nemal traumu predtým, pri tom ohni, tak ani teraz by som nemal," povedal obyvateľ bytovky.

V spomínanom centre pomáha i takmer 20 zamestnancov školy aj rodičia detí. Medzi nimi je i učiteľka Anna Bratková.priblížila Bratková.

Zdroj: TASR - František Iván

Zdroj: TASR - František Iván

"Riešime pomoc pre deti, invalidov, ľudí so zdravotným postihnutím, starších obyvateľov, ako aj ďalších obyvateľov, ktorí sú bezprostredne postihnutí. Z krízového štábu vychádza pre nás úloha, aby sme ich kontaktovali, nadviazali súčinnosť a pokiaľ budú vybavovať pomoc, tak sme pripravení ju riešiť," uviedol Ján Hudák z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Na otázku, čo bude ďalej s bytovým domom, odpovedal hovorca Prešova Vladimír Tomek. Radnica momentálne čaká na vypracovanie odborných posudkov. "Zároveň prebiehajú zabezpečovacie práce. Až na základe toho bude môcť mesto v súčinnosti s krízovým štábom rozhodnúť o nejakom ďalšom postupe," uviedol Tomek. V nedeľu budú v okolitých bytových domoch vykonávané plynové skúšky.

Zdroj: Facebook/Polícia SR

"Od 9.00 h budú vykonávané vo vchodoch od čísla 15 po 25, všetky nepárne čísla. Je dobré, aby boli ľudia doma. Sú to ľudia, ktorí už sú vo svojich bytoch. Od 11.00 h sú pripravené plynové skúšky v bytovom dome číslo 5. Tam momentálne nikto nebýva, pretože je kompletne evakuovaný. Žiadame ľudí, aby sa zhromaždili pri bytovom dome, aby mohli byť plynové skúšky vykonané," dodal hovorca.