MIMORIADNA SPRÁVA Prekliaty deň pokračuje! Rieka pri Revúcej strhla tri ženy: Záchranári našli prvé telo

Polícia má ďalšiu mimoriadne smutnú správu. „Iba pred malou chvíľou bolo v rieke nájdené bezvládne telo ženy, ktorej totožnosť zatiaľ nepoznáme, po ďalších sa stále pátra,“ uviedli na svojej sociálnej sieti muži zákona. Na mieste pracujú policajti, ako aj ďalšie záchranné zložky.

„Viac informácií prinesieme neskôr,“ dodali policajti. Podľa ich informácií mali tri ženy zachraňovať zvieratá z útulku, keď ich nešťastne stiahol silný prúd rieky Muránka.

Na mieste zasahujú hasiči. „Momentálne sú hasiči dislokovaní v Revúcej pri vybreženej rieke Muránka, kde pátrajú po dvoch nezvestných osobách,“ uviedlo Prezídium Hasičského a záchranného zboru.

V Tatrách fúkal extrémny vietor

Mimoriadne silný vietor fúkal v utorok večer vo Vysokých Tatrách. „Rýchlosť vetra presiahla hodnotu 190 km/h. Priemerná rýchlosť vetra dosiahla úroveň víchrice,“ uviedol meteorologický portál iMeteo.sk. „Dôvodom je vysoký tlakový gradient (veľká zmena tlaku na relatívne malej horizontálnej vzdialenosti) medzi oblasťou nízkeho tlaku vzduchu na západ od nášho územia a tlakovou výšou nad západným Ruskom,“ dodal.

Najsilnejšie poryvy vetra pozorovali na poľskej strane Vysokých Tatier. „Na stanici na Kasprovom vrchu namerali o medzi 21:50 a 22:00 náraz vetra o rýchlosti až 53,4 m/s, čo je v prepočte 192 km/h,“ spresnili meteorológovia. Tí na našich horách zaznamenali najsilnejší náraz vetra na Chopku o 17:50. Bolo to 115 km/h.

Výdatné zrážky boli v posledný hodinách najmä v Nízkych Tatrách

Meteorológovia zaregistrovali v uplynulých hodinách výdatné zrážky najmä v Nízkych Tatrách, Muránskej planine a vo východnom cípe Stolických vrchov. „V našej oblasti sa v južnom prúdení udržiava frontálne rozhranie, ktoré prinieslo výdatné zrážky najmä v Nízkych Tatrách, Muránskej planine a do východného cípu Stolických vrchov, kde sme namerali za 24 hodín úhrn zrážok väčšinou 50-80 mm, v Nízkych Tatrách ojedinele aj viac - Magurka 90 mm, Demänovská Dolina - Jasná 101 mm,“ zhrnul na svojom Facebooku SHMÚ.

Aktuálna vlna zrážok podľa SHMÚ už ustáva, no od juhu až juhozápadu sa blíži ďalšia a je spojená s tlakovou nížou, ktorej stred sa bude v najbližších hodinách presúvať po frontálnom rozhraní ďalej na sever. „Najviac zrážok prinesie na západné Slovensko, no vyššie úhrny sa opäť môžu vyskytnúť aj v okolí hôr na strednom Slovensku,“ varovali meteorológovia.

Mimoriadna situácia v Ždiari

Mimoriadnu situáciu vyhlásili v noci na stredu v obci Ždiar pod Belianskymi Tatrami. Dôvodom je množstvo popadaných stromov, ktoré zatarasili miestne komunikácie aj hlavnú cestu I/66 v smere na Poľsko. Potvrdil to starosta obce Pavel Bekeš s tým, že hlavný ťah na Tatranskú Javorinu sa podarilo sprejazdniť pred 3. hodinou.

Silný vietor v noci z utorka na stredu pováľal na cesty v okolí podtatranskej obce Ždiar niekoľko desiatok stromov, na dvoch domoch poškodil strechu a padajúce vrcholky stromov poškodili aj elektrické vedenie.

O obmedzení na ceste prvej triedy topky.sk informoval aj čitateľ, ktorý situáciu aj nafotil. „Momentálne je cesta medzi Ždiarom a Podspádami uzavretá,“ uviedol čitateľ krátko pred jedenástou večer.

„Vietor začal fúkať už v utorok (12. 11.) poobede, ale to padlo len niekoľko menších stromov či konárov. Zhoršovať sa to začalo večer, najviac stromov padlo v okolí obecnej časti zvanej Príslop, kde poškodili aj elektrické vedenie, a Podspády a Tatranská Javorina tak ostali bez prúdu. Potom začalo padať väčšie množstvo stromov aj na hlavnú cestu a tu u nás v Ždiari, v smere do Monkovej doliny, popadalo asi 30 stromov na cestu a tam je to stále neprejazdné,“ priblížil situáciu Bekeš s tým, že dobrovoľní i profesionálni hasiči, ako i miestni ľudia boli v teréne prakticky počas celej noci a v prácach na odstraňovaní škôd pokračujú aj teraz.

Starosta odhaduje, že škody na majetku budú vysoké, pretože stromy poškodili drôty elektrického vedenia, zábradlia, vyvrátené sú viaceré smerové tabule a niektorým obyvateľom poškodili aj domy. „Škody budú veľké aj na lesných porastoch, veľmi veľa stromov podľahlo náporu vetra, čo som mal možnosť skontrolovať, tak napríklad v okolí materskej škôlky je takmer všetko zvalené,“ doplnil Bekeš.

Dodal, že momentálne je naďalej neprejazdná cesta len do Monkovej doliny, tú by chceli sprevádzkovať ešte v doobedňajších hodinách. Bez elektriny ostalo lokálne niekoľko domov v obci, postupne však pracujú na odstránení porúch. „Situáciu s odstraňovaním následkov kalamity nám dosť komplikuje dážď, ktorý neustáva. Uvidíme, ako sa to vyvinie cez deň,“ dodal na záver Bekeš.

V Demänovskej Doline vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity

Tretí stupeň povodňovej aktivity vyhlásila v stredu ráno starostka Demänovskej Doliny Ľubomíra Klepáčová. V obci aktuálne zasahujú profesionálni aj dobrovoľní hasiči. Podľa starostky hrozí vybreženie potoka.

„Výstrahy Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) sa naplnili, intenzívne prší. Situáciu celý čas monitorujeme, robia sa všetky protipovodňové opatrenia. Dážď zatiaľ neustáva, uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej,“ priblížila starostka.

Silné dažde dvíhajú hladiny aj viacerých ďalších vodných tokov na Liptove. Najkritickejšia situácia je podľa riaditeľky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Liptovskom Mikuláši Evy Krajčiovej práve v Demänovskej Doline, tretí povodňový stupeň však vyhlásili v ďalších piatich obciach na Liptove.

„Problémy hlásia aj z Liptovského Jána. Potok v Demänovskej Doline sa zatiaľ nevylial, no na niektorých miestach je to na hrane. Robíme opatrenia, voda však stále stúpa a dosť rýchlo,“ doplnila Krajčiová. Situáciu v okolí Demänovskej doliny monitorujú aj hliadky PZ a dohliadajú na bezpečnosť v cestnej premávke.

V Liptovskom Hrádku vyčíňal vietor, následky momentálne odstraňujú

„Spadnutý strom poškodil verejné osvetlenie pred vstupom do arboréta zo strany od polikliniky. Veľký konár spadol aj na ulici Pod lipami. Vo viacerých lokalitách sme odstraňovali popadané konáre. Naprávali sme aj niekoľko kontajnerov, ktoré odfúkol silný vietor,“ priblížil vedúci odboru technických služieb Roman Beňo.

Turisti, pozor! Túry si naplánujte na iné dni

Štátne lesy TANAPu na sociálnej sieti odporúčajú turistom, aby si túry naplánovali na iné dni. „Silný vietor, ktorý v oblasti Tatier avizovali meteorológovia, zasiahol počas noci najmä oblasť Tatranskej Javoriny a Ždiaru, stromy padali i na Orave. Neprejazdná bola cesta medzi Zubercom a Zverovkou, popadané stromy hlásili aj z Oravíc a Habovky. Najlepšie obišla centrálna časť Tatier, ktorú, zdá sa, vietor obišiel. Keďže stále silno prší a miestami fúka, turistom odporúčame, aby si túry naplánovali na iné dni,“ uviedli štátne lesy.

Biela pena na Hrone v Banskej Bystrici

Obyvateľov Banskej Bystrice prekvapila biela pena na hladine Hrona. „Ihneď sme udalosť preverili a bolo zistené, že pena sa tvorí len od malého vodopádu v časti Uhlisko. Na tomto mieste sa voda mieša a spenená pokračuje ďalej,“ informovali na sociálnej sieti policajti. Túto udalosť pravdepodobne spôsobilo náhle zvýšenie prietoku a hladiny vplyvom dažďa. „Naďalej však tento jav monitorujeme,“ dodali muži zákona.

Výstraha 1. a 2. stupňa pred dažďom

Výstraha 2. stupňa pred dažďom, ktorá nadobúda platnosť od dnešnej 18-tej hodiny do polnoci, platí pre nižšie uvedené regióny. Ojedinele sa v nich očakáva výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok 70 až 100 mm. „Tento úhrn zrážok predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerné a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká,“ zdôraznil SHMÚ.

Banskobystrický kraj: Banská Bystrica, Brezno, Detva, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen

Košický kraj: Rožňava

Prešovský kraj: Poprad

Žilinský kraj: Liptovský Mikuláš, Ružomberok

Výstraha 1. stupňa pred dažďom sa vzťahuje aj na nasledujúce okresy.

Bratislavský kraj: Malacky, Pezinok

Banskobystrický kraj: Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom

Trenčiansky kraj: Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín

Košický kraj: Gelnica, Spišská Nová Ves

Nitriansky kraj: Topoľčany, Zlaté Moravce

Trnavský kraj: Piešťany, Senica, Skalica, Trnava

Prešovský kraj: Kežmarok, Levoča

Žilinský kraj: Dolný Kubín, Martin, Turčianske Teplice, Tvrdošín

Hydrologické výstrahy 1., 2. i 3. stupňa

Pre okresy Gelnica, Liptovský Mikuláš, Ružomberok bol vyhlásený 3. stupeň výstrahy pred povodňou z trvalého dažďa. Varovanie platí od 08:00 do štvrtka 14:00. „Vzhľadom na očakávaný a pretrvávajúci trvalý dážď a nasýtenosť povodí je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ upozornil SHMÚ.

Hydrometeorologický ústav varuje aj regióny Brezno, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, v ktorých platí druhý výstražný stupeň. Povodne hrozia aj v okresoch Tvrdošín, Zvolen, Detva, Banská Bystrica, Poltár, Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves, Levoča, kde platí výstraha prvého stupňa pred povodňou z trvalého dažďa.

SHMÚ neodporúča využívať vodné toky v postihnutých okresoch na rekreačnú plavbu. Pri výstrahe prvého stupňa môžu povodne spôsobiť malé nebezpečenstvo a škody na majetku menšieho rozsahu, pripomínajú meteorológovia.

Výstraha 1. a 2. stupňa pred vetrom na horách

Výstraha druhého stupňa je vydaná pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš. V menovaných okresoch sa na horách v polohách nad 1800 m miestami očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 38 až 44 m/s (135 až 160 km/h). Priemerná rýchlosť vetra môže dosiahnuť 25 m/s (90 km/h). Stať sa tak môže od 16:00 do polnoci.

„Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo),“ varuje SHMÚ.

V Hnúšti zatopilo viaceré ulice

Viaceré ulice v meste Hnúšťa v Rimavskosobotskom okrese zaplavila v stredu voda v dôsledku intenzívnych zrážok počas posledných dní. Pod vodou bolo aj priestranstvo na Francisciho ulici pred budovou mestského úradu.

„Môže za to predovšetkým nezodpovedné lesné hospodárstvo. Mesto v tomto roku vyčistilo všetky svoje kanalizačné zberače a splnilo si svoje povinnosti, avšak pri tomto prítoku sa viac robiť nedá,“ uviedol na sociálnej sieti primátor Roman Lebeda. Okrem Francisciho ulice bola podľa miestnych obyvateľov vodou najviac zasiahnutá Jilemnického ulica. Živel vytopil aj niektoré pivnice rodinných domov v meste.

V neďalekej obci Rimavská Baňa síce zrážky podľa starostky Eleny Polóniovej zatiaľ nespôsobili žiadne škody ani problémy, v pohotovosti sú však miestni dobrovoľní hasiči. „Keďže sa už vyjasňuje, hádam to najhoršie máme za sebou,“ povedala starostka.

Prívalová voda v obci Mlynky dala o sebe vedieť

Časť obce Mlynky zaplavila prívalová voda, úsek je len ťažko prejazdný, policajti sú na mieste a regulujú dopravu. Jazdíte opatrne a dávajte na seba pozor.

V obciach na strednom Slovensku vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity

Tretí stupeň povodňovej aktivity vyhlásili dnes do 14:00 v Banskobystrickom kraji v obciach Závadka nad Hronom, Vaľkovňa a Ratková v Breznianskom okrese a v obciach Mokrá Lúka a Muránska Dlhá Lúka v okrese Revúca. Ako informoval referent komunikácie Slovenského vodohospodárskeho podniku Tomáš Januš, najhoršia situácia je v Závadke nad Hronom, kde zaplavilo rodinné domy na uliciach Športová, Paseka, Hronská a Partizánska, čistiarne odpadových vôd a na ulici Hronská došlo k zosuvu pôdy. „Dobrovoľní hasiči čerpajú vodu z pivníc rodinných domov,“ dodal referent s tým, že aj v obci Valkovňa boli ohrozené vodou rodinných domov.

"V okrese Revúca v povodí rieky Muráň sa na mnohých miestach vyliala voda z brehov v neupravených úsekoch. V Muránskej Dlhej Lúke sa vylial bezmenný vodný tok a zaplavil časť obce vnútornými a svahovými vodami. V Mokrej Lúke sa vyliala voda z vodných tokov Proviantka, Rudlová, a Parobský, pričom došlo k zaplaveniu časti intravilánu obce – záhrady a pivnice domov,“ konkretizoval Januš a dodal, že hasiči zabezpečujú odčerpávanie vody z pivníc rodinných domov. V obci Ratková došlo sa vylial vodný tok Turiec a voda zaplavila časti intravilánu obce (záhrady a rodinné domy) aj svahovými vodami.