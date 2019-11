Doba sa mení a náš život tiež: Tieto veci sú už (takmer) minulosťou

BRATISLAVA - Doba sa rýchlo mení a najlepšie si to uvedomíme, keď sa pozrieme o takých 10 rokov naspäť. Technologický pokrok nám množstvo vecí zjednodušuje a my si ho môžeme len užívať. Stačí pritom relatívne krátky čas a mnoho z týchto vymožeností už považujeme za samozrejmosť. Ktoré činnosti dnes robíme celkom inak ako kedysi?

Hudba na jednom mieste

Hudbu miluje azda každý z nás, no spomínate si ešte, ako sme ju počúvali pred rokmi? Diskmeny, obaly s CD a ceruzkové batérie síce už nahradili MP3 prehrávače, dnes sme však ešte ďalej. Stačí nám smartfón a jedna z množstva hudobných aplikácií, ktoré si stiahneme bezplatne, prípadne za pár eur mesačne. V nich nás čakajú tisíce skladieb, prehľadne zoradených podľa našich preferencií, žánrov alebo kapiel. Stačí jeden klik a môžeme si hudbu užívať naplno.

Úsporám v ponožke odzvonilo

Doba dnes praje aj našim financiám. Zabudnite na papierové výpisy z účtov, v ktorých sa nevyznáte. Jedna aplikácia v telefóne vám poskytne skvelý prehľad a odbremení vás od zdĺhavej návštevy pobočky banky. Dokonca si účet založíte už aj cez mobil alebo tablet. Digitálny účet máte v aplikácii Tatra banka otvorený za pár minút a využívať ho môžete prvých 12 mesiacov bez poplatku za vedenie účtu. S účtom získate aj neobmedzený prístup k svojim financiám, možnosť výberu hotovosti mobilom, platenia mobilom či hodinkami a iné skvelé funkcionality. „Od spustenia služby evidujeme už viac ako 4 000 000 výberov z bankomatu mobilom,“ potvrdil obľúbenosť digitálnych služieb Lukáš Mochňák, vedúci oddelenia rozvoja mobilných aplikácií v Tatra banke. Cez mobil dokonca vybavíte aj úver do 30 000 eur, ktorý môžete mať schválený už do niekoľkých minút.

Zdroj: Getty Images

Večer s filmom podľa predstáv

Pamätáte si na ten pocit sklamania, keď vás v televíznom programe nič neoslovilo? Ak ste si chceli pozrieť to, na čo máte práve chuť, museli ste sa vybrať do obchodu alebo dnes už priam kultovej DVD požičovne. Teraz je situácia celkom iná. Do popredia sa čoraz viac dostávajú streamovacie služby, pri ktorých si zaplatíte mesačné členstvo, prípadne vybraný film. Novšie modely televízorov už majú tieto aplikácie často vstavané, vám stačí len sa zaregistrovať a príjemný filmový či seriálový večer sa môže začať.

Nákupy potravín vybavíme z domu

Nákupy cez internet sú tu s nami už nejaký čas – oblečenie, topánky či elektroniku nakupujeme cez e-shopy už pomerne dlho. Až posledných pár rokov si však môžeme dokonca ušetriť aj bežnú cestu do potravín po práci. Zabudnite na nosenie dvojlitrových fliaš alebo basy pív. V pohodlí domova si vyberiete, čo vo vašej kuchyni chýba, a obchod vám to dovezie. Vy máte tak viac času na veci, ktoré vás naozaj bavia.

Fotiť kdekoľvek a čokoľvek

V každej domácnosti sa asi nájdu rodinné albumy, do ktorých sme poctivo zakladali fotky urobené tradičnými fotoaparátmi na film. Neskôr sme ich vymenili za digitálne verzie. Často sa však stalo, že by ste si aj niečo odfotili, ale fotoaparát ostal doma. Dnes má každý smartfón perfektný foťák a my ním cvakáme všetko, čo si chceme uchovať v pamäti. Jedinou otázkou ostáva, či vôbec budeme mať niekedy dosť času si toľko fotografií pozerať...

Zdroj: Getty Images

Prečo vláčiť všetky tie knihy?

Áno, niet nad starú papierovú klasiku. No čo vtedy, keď sa potrebujete zbaliť na dvojtýždňovú dovolenku alebo služobnú cestu? Dnes si so sebou môžete zobrať doslova celú knižnicu. Pred pár rokmi fikcia, dnes už realita. Moderné elektronické čítačky, do ktorých si nahráte svojich obľúbených autorov. Čítačku zmestíme aj do vrecka, vďaka špeciálnej technológii nezaťažuje vaše oči ako mobil a vyzerá takmer navlas rovnako ako papier.

Platobná karta sa blíži k dôchodku

Na množstvá mincí, ktoré nám zaťažujú peňaženku, už pomaly zabúdame. A to nielen vďaka platobnej karte. Dnes už totiž nepotrebujeme ani tú. Vďaka moderným vychytávkam si v obchode vystačíme s mobilným telefónom, hodinkami alebo dokonca prsteňom. Platba nimi je jednoduchá a bezpečná. S Digitálnym účtom od Tatra banky získate aj možnosť manažovať limity na svojich kartách a blokovať ju online v prípade straty alebo odcudzenia. Jedinečné online služby Tatra banky ocenil aj renomovaný magazín Global Finance, ktorý jej prednedávnom udelil ocenenie Najinovatívnejšia digitálna banka na svete za rok 2019.

Advertoriál pripravený v spolupráci s Tatra bankou.