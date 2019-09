Češka sa v slovenskom hoteli pripojila na wi-fi: Stala sa terčom podvodu, musí zaplatiť závratnú sumu

Pavla tvrdí, že ponuka aktualizácie sa jej naskytla po tom, čo sa prihlásila na hotelovú wi-fi sieť. „Po jej potvrdení sa (bohužiaľ) začali samovoľne odosielať SMS,“ opísala žena.

Že niečo nie je v poriadku, zistila po hovore s operátorom. „Volali nám zo zákazníckeho centra a oznámili, že z nášho telefónneho čísla odišlo viac než dvetisíc SMS správ do Singapuru,“ dodala.

Pavla vzápätí z telefónu vytiahla SIM kartu. Bála sa vyúčtovania, ktoré jej došlo tento týždeň. Popravde, jej strach bol namieste. Na faktúre totiž bola suma 24-tisíc korún, čo je v prepočte skoro 930 eur.

Zdroj: Getty Images

Češka sa obrátila na televíziu Nova. Tá oslovila troch najväčších českých operátorov, aby zistila, či je popísaný problém častý a ako sa proti takýmto útokom chrániť. „Vo väčšine prípadov ide o podvodnú aktualizáciu Google Chrome - pokiaľ ju zákazníci vykonajú, stiahnu si do telefónu malware (škodlivý softvér), ktorý potom začne samovoľne rozosielať SMS bez ich vedomia. V uplynulých týždňoch sme zaznamenali niekoľko prípadov,“ uviedla hovorkyňa O2 Lucie Jungmannová, ktorá tiež vysvetlila, ako sa voči škodlivému softvéru chrániť. „Máme potvrdené, že antivírusy dokážu tento malware odhaliť. Inštaláciu aplikácií vrátane aktualizácií sťahujte len z oficiálnych obchodov Google Play a AppStore,“ dodala.

Marek Steiger z Vodafonu tvrdí, že všetky prípady majú rovnaký začiatok - pripojenie cez nezabezpečenú wi-fi sieť, kde bol podvodníkmi napadnutý router. „Infikovaná aplikácia po aktualizácii začala odosielať správy nielen do Singapuru, ale aj do Japonska alebo Južnej Kórey,“ doplnil Steiger ktorý ľuďom odporúča, aby si odinštalovali infikovanú verziu prehliadača a nahrali si novú alebo telefón uviedli do základného továrenského nastavenia.

„Objaví sa to raz, dvakrát do roka. Bývajú to skupiny klientov, niekedy sa to týka len niektorých operátorov,“ skonštatovala hovorkyňa T-Mobilu Martina Kemrová. „Podvedení sa tiež môžu obrátiť na políciu. Všeobecne sa ale dá povedať, že pri pripojení na nezabezpečenú wi-fi sieť by sme sa mali správať maximálne opatrne a napríklad sa úplne vyhnúť internetovému bankovníctvu,“ dodala.

Slovenský Telekom podobný problém neeviduje

Topky.sk s prípadom Češky oboznámili Telekom. Jeho hovorca pre korporátne záležitosti Peter Kimijan povedal, že podobný prípad neevidujú. „K spomínanej zákazníčke snáď len toľko, že zákazník by mal byť obozretnejší, v akom online prostredí a čo vykonáva. Vyslovene sa neodporúča vykonávať aktualizácie na neznámej, resp. nechránenej sieti. Zároveň, aj mobilný telefón sa dá chrániť antivírusom,“ poradil Kimijan.