Ďalšie varovanie pre dovolenkárov: Rezort zahraničia neodporúča cestovať do tejto destinácie

„Upozorňujeme slovenských občanov, že na severnom Sinaji platí okrem výnimočného stavu aj zákaz nočného vychádzania. Túto časť Egypta, ako aj západné územia hraničiace s Líbyou, považuje ministerstvo dlhodobo za rizikové a dôrazne odporúča slovenským občanom, aby do týchto oblastí necestovali. Obmedzený je pohyb zahraničných turistov v púštnych oblastiach na západe a juhu krajiny,“ píše sa na internetovej stránke ministerstva. Pokiaľ ide o letoviská pri Červenom mori, tie ministerstvo považuje za bezpečné.

Rezort diplomacie odporúča turistom riadiť sa pokynmi cestovných kancelárií a ich delegátov. Občanom, ktorí idú na dovolenku do letovísk na pobreží Červeného mora ako napríklad Hurgáda, Safaga, Marsa Alam či Šarm al-Šajch odporúčajú, aby sa rekreovali v rámci hotelových rezortov. Odporúčajú vyhýbať sa verejným plážam a zvážiť účasť na výletoch do delty Nílu, Fajúmu či južnej časti Sinajského polostrova. „Letisko v Tabe a priľahlé letovisko Taba Heights sa nachádzajú v oblasti spravovanej armádou. Odporúčame preto vždy dbať na pokyny cestovných kancelárií a ich delegátov. Z pomerne odľahlého letiska do turistického letoviska Taba sa cestuje vždy v sprievode vojenského konvoja a trvá to 45 – 60 minút jazdy vozidlom,“ informuje ďalej ministerstvo.

Turistom okrem toho odporúčajú vyhýbať sa demonštráciám a väčším zhromaždeniam, obzvlášť počas sviatkov a pamätných dní. Odporúčajú striktne dodržiavať pokyny bezpečnostných zložiek. Z hľadiska kriminality najväčšie riziko predstavujú vreckári a drobní zlodeji. Pri pohybe mimo turistických stredísk odporúčame uprednostniť nevýstredné oblečenie.

Ďalšie cestovné odporúčania

Ministerstvo aktualizovalo aj ďalšie cestovné odporúčania – pre Vietnam, Rwandu, Kongo a Ugandu. V prípade Vietnamu upozorňujú na možný výskyt monzúnových dažďov. V Rwande, Kongu a Ugande je rizikom nárast a prepuknutie vírusového ochorenia ebola spôsobujúceho hemoragickú horúčku. Ide o novú fázu súčasnej epidémie eboly, ktorá vypukla v Konžskej demokratickej republike (provincia Severné Kivi) a cezhraničné šírenie ochorenia do Ugandy. Ebola sa vyznačuje vysokou nákazlivosťou a vysokou mierou úmrtnosti na ochorenie (v súčasnosti viac ako 2 500 nakazených a 1 700 úmrtí).

Ministerstvo v prípade Ugandy a Konga upozorňuje aj na hrozbu terorizmu, ozbrojené lúpeže a pouličnú kriminalitu. Nárast trestnej činnosti v Kongu je prevažne zameraný na medzinárodné spoločenstvo a zahraničných turistov. Pre Rwandu platí druhý stupeň cestovného odporúčania – zvážiť nevyhnutnosť cestovania do určitých oblastí, pre Kongo a Ugandu platí tretí stupeň, teda odporúčanie necestovať do určitých oblastí.

Pri cestovných odporúčaniach využíva ministerstvo zahraničných vecí štvorstupňovú stupnicu. Prvý, najnižší stupeň znamená varovanie, druhý stupeň je odporúčanie zvážiť nevyhnutnosť cestovania, tretí je odporúčanie necestovať a najvyšší štvrtý stupeň znamená odporúčanie opustiť krajinu. Ten momentálne platí pre Somálsko, Jemen, Líbyu, Sýriu a Irak. Ministerstvo zároveň apeluje na občanov, ktorí cestujú kamkoľvek do zahraničia, aby využili službu dobrovoľnej registrácie na webovej stránke ministerstva.