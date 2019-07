FOTO Dovolenkári skončili ako rukojemníci na letisku: Z výletu sa stalo čakanie na Godota

Celá situácia sa skomplikovala v sobotu na gréckom letisku Araxos. "Z letiska Araxos sme mali odletieť o 8:50 ráno na letisko Sliač," začína svoj zážitok čitateľ Roman. Cestovanie sa ale v sekunde zmenilo na dlhé čakanie. "Lietadlo, ktoré nás malo vyzdvihnúť ráno, aj pristálo, ale kvôli technickej poruche nemôže odletieť," popísal Roman.

Zdroj: Tip čiateľa/Roman

Niekoľkohodinový horor

Slovenskí cestujúci sa tak spolu s ostatnými ocitli ako rukojemníci na letisku, kde museli čakať na opravu lietadla. "Momentálne je už 14:30 miestneho času. Už tu teda čakáme vyše 7 hodín," skonštatoval čitateľ, ktorý aj fotografiou doložil, že v tom rozhodne neboli sami a "v čakacom režime" sa ocitli viacerí cestujúci.

Zdroj: Tip čiateľa/Roman

Letecká spoločnosť sa situáciu pokúšala vyriešiť, no podľa slov čitateľa to nebola najšťastnejšia alternatíva. "Vraj poslali technika zo Slovenska lietadlom, ktoré dopraví ďalších dovolenkárov na letisko Bratislava a my tu budeme čakať, kým technik neopraví lietadlo," vykreslil skľučujúcu situáciu Roman.

Stiesnené priestory, v ktorých sa cestujúci ocitli Zdroj: Tip čiateľa/Roman

Ako sardinky

V priebehu niekoľkých minút sa terminál na letisku premenil na priestor zaplnený obrovským počtom ľudí. "Sú tu veľmi stiesnené priestory a sedíme kade-tade po zemi, po schodoch či obrubníkoch vonku pri ceste. Je tu veľmi málo lavičiek. Zatiaľ nám bolo poskytnuté občerstvenie v podobe bagety a nealko nápoja po 3 hodinách. Takže vôbec nevieme, kedy odtiaľto odletíme," opisuje zúfalú situáciu čitateľ Roman.

Podľa informácií portálu flightera.net sa let 6D6363 z gréckeho Patrasu na Sliač presunul až na nasledujúci deň, pričom cestujúci už leteli iným lietadlom.