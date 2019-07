MIMORIADNE Tragédia na východe Slovenska: Po čelnej zrážke vyhasli štyri ľudské životy

TURŇA NAD BODVOU - Po tragickej nehode, ktorá sa dnes krátko pred 18-tou hodinou odohrala na východe Slovenska, zomreli dokopy štyri osoby, jedna z nich po prevoze do nemocnice. Všetko sa to stalo na ceste 1/18 pri Turni nad Bodvou.

Podľa prvých informácií, ktoré polícia zverejnila na svojom facebookovom profile, došlo k čelnej zrážke dvoch motorových vozidiel.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj

Žena v umelom spánku

Podľa našich informácií boli niektoré zranenia veľmi vážne a bol nutný transport do košickej nemocnice. "Došlo k dopravnej nehode dvoch osobných áut, kde bolo zúčastnených sedem osôb. Z nich tri zahynuli na mieste a štyri boli transportované do nemocnice v Košiciach. Medzi transportovanými sú dve ženy a dvaja muži. Najhoršie na tom bola jedna zo žien, ktorá má 47 rokov. Tá utrpela polytraumu, čo je zranenie viacerých orgánov v tele a musela byť uvedená do umelého spánku. Do Košíc bola transportovaná na umelej pľúcnej ventilácii. Muž, ktorý ma 34 rokov, utrpel zlomeninu rebier a poranenie hrudníka. Ďalší muž vo veku 31 rokov a žena vo veku 26 rokov boli, so zatiaľ neznámymi zraneniami, tiež transportovaní do Košíc," informoval Topky Jozef Minár z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR.

Podľa aktualizovaného statusu polície zomrela aj štvrtá osoba v rámci tejto tragickej nehody. Stalo sa tak po jej prevoze do nemocnice. Zatiaľ nie je jasné, či išlo o spomínanú ženu vo veku 47 rokov.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj

Cesta je neprejazdná. "Dokumentuje sa to na mieste. Je prítomný aj znalec z odboru cestnej dopravy a bližšie okolnosti sa na mieste zisťujú," potvrdila pre Topky hovorkyňa Jana Mesárová.

Zdroj: Facebook/Prezídium Hasičského a záchranného zboru

"Hasiči momentálne zasahujú pri vážnej dopravnej nehode, ktorá sa stala pred Turňou nad Bodvou v okrese Košice-okolie. Pri nehode sa čelne zrazili 2 osobné vozidlá. Zrážku neprežili tri osoby. Ďalšie štyri osoby, z ktorých dve museli hasiči z vozidiel vyslobodzovať hydraulickým zariadením, utrpeli zranenia rôzneho charakteru. Na mieste zasahuje aj vrtuľníková ZZS," píše sa v stanovisku prezídia Hasičského a záchranného zboru na sociálnej sieti.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj

Miesto nehody je neprejazdné, vodičov na obchádzkovú trasu usmerňujú policajné zložky cez obce Turňa nad Bodvou - Žarnov - Peder - Budulov - Moldava nad Bodvou.