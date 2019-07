Hrozné následky nehody v Turni nad Bodvou: Ján (20) prišiel o vlastného otca (†52) a sestru (†26)

TURŇA NAD BODVOU - Zrejme nepozornosť sa podpísala pod zatiaľ jednu z najtragickejších nehôd tohto leta na Slovensku. Pri čelnej zrážke pri Turni nad Bodvou prišli o život štyria ľudia. Rodina 20-ročného Jána, ktorý sedel v jednom z vozidiel spolu so svojim otcom a sestrou, to má v týchto dňoch veľmi ťažké.

"Podľa doterajších zistení vodič vozidla značky VW Golf viedol vozidlo od obce Drienovec, kde pri odbočovaní z hlavnej cesty na vedľajšiu, smerom do Turne nad Bodvou, nedal prednosť v jazde protiidúcemu vozidlu značky Alfa Romeo," informovala o tom ešte v sobotu košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

Podľa nových zistení portálu čas.sk je nehoda ešte tragickejšia, ako si mnohí mysleli. Práve 20-ročný Ján mal byť šoférom auta VW Golf, ktoré nedalo prednosť vozidlu Alfa Romeo, ktoré išlo oproti.

Ján, ktorý šoféroval auto VW Golf stále bojuje o život Zdroj: Facebook/J.G. ​

Podľa zistení portálu sa rodina vracala z nákupov z neďalekej Moldavy nad Bodvou. Na osudnej križovatke totiž Ján nedal prednosť oproti idúcemu autu, v ktorom sedel 51-ročný Albert spolu so spolujazdkyňou Evou, ktorá mala 59 rokov. Pre obidvoch bola nehoda fatálna a zomreli na mieste. Tí boli na ceste do Košíc, kam chodili do práce.

Zdrvujúca správa pre rodinu

Smutný dôsledok nehody tkvie hlavne v tom, že mladík v jednej sekunde prišiel o svojho vlastného otca Jána (†52) a sestru Melindu (†26). Samotný Ján však stále bojuje o život, rovnako tak aj jeho mama a aj rodinný známy.

Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Podľa informácií portálu čas.sk si rodina dokonca len pred 4 rokmi mala kúpiť spoločný dom. Sestra mladíkovho otca Jána to teraz nemá ľahké. „Polícia nám stále nič nepovedala. Vieme len to, že v piatok podvečer sa vracali z nákupu v Moldave nad Bodvou,” povedala s tým, že jej brat spolu s jeho synom pracovali v rovnakej fabrike v Drienovci.

Melinda skonala po prevoze

Po nehode to bola práve Jánova sestra Melinda, ktorá ešte žila. Po prevoze však vážnym zraneniam podľahla. „Pacientka, žiaľ, krátko po prevoze do nemocnice zomrela,“ povedala hovorkyňa nemocnice Ivana Stašková.

Jánova sestra Melinda prišla o život vo veku len 26 rokov Zdroj: Facebook/M.G.

Ján je momentálne v umelom spánku, pričom mu mali operovať obidve nohy a jeho mama, 47-ročná Helena, musela byť po nehode dokonca resuscitovaná. Ďalší účastník nehody, 31-ročný Vladimír má zlomeninu rebier, pleca a ramena. Vo vážnom stave ho previezli do nemocnice v Košiciach.