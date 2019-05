Odborári a vodiči mestskej dopravy sa vzbúrili: Košický štrajk potrvá do dnešného obeda

KOŠICE - Odborári a zamestnanci Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) v stredu ráno o 8:00 vstúpili do ostrého štrajku. Ten potrvá podľa odborárov do obeda.

Ako ráno na stanici informoval primátor mesta Jaroslav Polaček, mesto zabezpečilo jednu linku, ktorá bude premávať v 15-minútových intervaloch medzi stanicou a nemocnicami, aby aspoň trochu zmiernili problémy, ktoré so štrajkom vodičov súvisia. „Mňa veľmi mrzí, že odborári nie sú ochotní dodržiavať ani základný atribút zákona, ktorý hovorí o trojdňovej výzve, aby nielen samospráva, ale aj záchranný systém a integrovaný systém dokázal zabezpečiť to, čo môže štrajk spôsobiť,“ dodal Polaček.

Odboroví predáci sa zatiaľ k situácii nevyjadrili s tým, že stanovisko poskytnú hneď po skončení štrajku. O ôsmej hodine ráno nevyzerala situácia na košickej hlavnej stanici kriticky. Väčšina ľudí sa stihla dopraviť do práce a škôl pred začiatkom štrajku. Na zastávkach čakalo na spoj len niekoľko cestujúcich.

Odborári vstúpili do štrajkovej pohotovosti 11. marca a vo štvrtok 9. mája po neúspešnom rokovaní s vedením podniku do ostrého štrajku. Vyhlásenie štrajku zdôvodnili naplnením hospodárskych a sociálnych záujmov zamestnancov, ktoré malo nastať ich 10-percentným nárastom platov v tomto roku a o ďalších 8 percent od začiatku roka 2020. Do dvojhodinového štvrtkového štrajku sa 9. mája zapojilo vyše 97 percent vodičov DPMK.

Ako ešte v stredu 8. mája uviedol predseda predstavenstva košického dopravného podniku Marcel Čop, vedenie DPMK ponúklo odborárom možnosť, aby hľadali rezervy v nákladoch podniku a ušetrené peniaze by išli na ich platy. Zároveň požiadalo odborárov, aby počkali do konca júna, pokiaľ bude pripravený ozdravný plán, ktorý má byť predložený na rokovanie košického mestského zastupiteľstva.