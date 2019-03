Slovensko si pripomína 15 rokov členstva v NATO: Cesta do aliancie bola dlhá a tŕnistá

Vlajka NATO

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Slovensko v piatok 29. marca oslávi 15. výročie vstupu do Severoatlantickej aliancie (NATO). Cesta Slovenska do obrannej Aliancie však bola komplikovanejšia ako cesta okolitých štátov. Kým Česko, Maďarsko a Poľsko si tento rok pripomenuli 20. výročie členstva, vstup Slovenska sa oddialil pre vnútropolitickú situáciu na Slovensku. Členstvo v NATO bolo zároveň podmienkou vstupu do Európskej únie.