Známy cirkus dostal rázny zákaz od primátora: FOTO S takým niečím sa v Európe ešte nestretli

PEZINOK - Na sklonku februára sa chcel cirkus Aleš Pezinčanom predviesť v plnej paráde. Veľkolepá šou sa ale nekonala, lebo primátor ich nepustil do mesta. Vadili mu zvieratá. Cirkusanti sa netajili tým, že v rámci Európy sa im to stalo po prvý raz.

Predstaviteľ mesta Pezinok a jeho najvyšší výkonný orgán Igor Hianik povedal českému cirkusu rázne "nie". Zákaz mu vyslovil po tom, ako podľa neho nedodržal pravidlá. A to termín, do ktorého sa mali cirkusanti ohlásiť, či zvieratá majú, alebo nie.

Zdroj: Reprofoto/Tvnoviny.sk

Primátorovi prekážali aj pútače, ktoré inštalovali po meste. Tretím dôvodom, prečo dostal cirkus od Hianika červenú, bol jeho osobný záujem. „Tak, ako som sa vyjadril pred voľbami, že takéto aktivity neschvaľujem alebo nie sú mi príbuzné, tak v takýchto intenciách som konal aj po voľbách,“ pripomenul primátor pre televíziu Markíza.

Zdroj: Reprofoto/Tvnoviny.sk

Jeden zo zamestnancov cirkusu priznal, že s niečím podobným sa ešte nikdy nestreli. „Boli sme v Maďarsku, Rusku, Holandsku, Belgicku a podobne, nestretli sme sa. Úprimne povedané nám to vyrazilo dych,“ povedal muž s tým, že nerobia nič zlé. „Veď je to tristoročná tradícia Spĺňame veterinárne podmienky Európskej únie a podobne,“ dodal.

Jeden z pracovníkov cirkusu. Zdroj: Reprofoto/Tvnoviny.sk

Hianik na svojom facebookovom účte zdôvodnil, že ak by cirkus vystúpil bez zvierat, problém by s ním zrejme nemal. „To, že prišla žiadosť dnes (27. februára, pozn. red.), vcelku narýchlo, to by sme ešte vedeli zmanažovať. Ale dali sme si podmienku, že v poriadku, keď nebudú súčasťou cirkusu zvieratá. Keďže táto podmienka nebola splnená, žiadosť bola zamietnutá,“ napísal primátor.