Vallo navrhne za šéfa bratislavskej mestskej polície exvyšetrovateľa Gorily Mareka Gajdoša

BRATISLAVA - Bratislavskú mestskú políciu (MsP) by mal viesť bývalý šéf vyšetrovacieho tímu kauzy Gorila Marek Gajdoš. Za náčelníka MsP ho poslancom Bratislavy na ich najbližšom rokovaní (7.2.) navrhne vymenovať primátor Matúš Vallo.

Na stredajšej tlačovej konferencii deklaroval, že má tri silné dôvody, aby za náčelníka MsP preferoval práve Gajdoša. "Je to jeho profesijná minulosť, keď sa za 17 rokov v polícii od pochôdzkára vypracoval na šéfa elitného vyšetrovateľského tímu Gorila, čo svedčí o jeho odborných, ale aj manažérskych schopnostiach. Druhým dôvodom je jeho morálna integrita a tretím spoločný pohľad, ktorý máme na to, ako sa má vyvíjať práca MsP v Bratislave a zvyšoval sa pocit bezpečia v hlavnom meste,“ argumentoval Vallo.

Aj Gajdoš priznal, že súlad jeho predstáv o fungovaní polície na miestnej úrovni s ideami, ktoré prezentoval Vallo v predvolebnom Pláne B, boli silnou motiváciou reagovať na primátorovu ponuku kladne. Deklaroval, že má konkrétne predstavy o postupe a prostriedkoch, ako zvyšovať efektivitu MsP. "V spolupráci so štátnou políciou chcem v prvom rade zanalyzovať aktuálnu bezpečnostnú situáciu v hlavnom meste a zvýšiť hliadkovú a monitorovaciu činnosť v najrizikovejších zónach,“ uviedol ako príklad.

Zdroj: SITA

Myslí si, že je potrebné zo strany MsP aktívne vyhľadávať a predchádzať rizikovým situáciám, ktoré môžu viesť k porušovaniu verejného poriadku. "Takisto je potrebné zvýšiť objasnenosť na úseku priestupkov voči majetku, ktorá je v porovnaní s objasnenosťou priestupkov na úseku cestnej premávky nízka,“ uviedol. V prípade pokút za dopravné priestupky sa Gajdoš prihovára za to, aby sa viac uplatňoval "individuálny výchovný účinok".

Je si tiež vedomý nevyhnutnosti zvýšiť počet mestských policajtov. "Podľa mojej predstavy a príkladov dobrej praxe by sme mali dospieť aspoň k stavu, že na jedného príslušníka mestskej polície pripadá 1000 obyvateľov, dnes je to približne 1600 obyvateľov,“ ozrejmil. Víta preto i ambíciu magistrátu nyvýšiť rozpočet MsP o jeden milión eur. Vedenie mesta ráta s tým, že v štruktúrach MsP ostane aj jej súčasný šéf Ivan Lechner. "Máme o to záujem a takto s pánom Lechnerom komunikujeme, vidíme veľký priestor využiť jeho skúsenosti a schopnosti, ale i vzdelanie z odboru dopravy pri organizácii a zabezpečovaní parkovacej politiky v meste, ktorú potrebujeme zaviesť,“ povedal primátor Bratislavy.