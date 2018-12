Veterinár vyvracia najväčší mýtus: Psy v zime trpia, majitelia ich tak vystavujú obrovskému riziku!

„Všetci si myslia, že majú srsť a sú zvyknuté, ale pre nich je to šok. Je to, ako by ste vyrazili z domu, kde máte dvadsať stupňov, von, kde je mráz, a to len v tričku. Je dobré psíkov adaptovať a napríklad na ranné prechádzky ich obliecť,“ vysvetlil veterinár Zbyněk Lonský pre českú stanicu Nova.

K tomu, aby váš psík prechladol, stačí naozaj málo. Niekedy aj ranné venčenie. Našťastie, v súčasnosti majú vo väčšine zverimexov veľký výber svetrov alebo búnd. Odborník zdôrazňuje, že ak vonku prší, pes by mal mať pláštenku alebo softshellovú bundičku. „Ak by bol aj napriek tomu mokrý, nemali by ste s ním byť vonku dlho. Fúkaním vetra sa ochladzuje a mohol by prechladnúť,“ hovorí Lonský s tým, že po návrate domov by mal byť pes osušený uterákom.

Zdroj: Getty Images

„Ďalší problém sú posypové soli, ktoré bývajú dosť agresívne. Keď viete, že pôjdete niekam, kde soľ je, natrite psíkovi labky mastným krémom, vazelínou. Keď sa vrátite, umyte mu ich,“ radí veterinár.

Pes si však na rozdiel od človeka s chorobou sám neporadí. Preto je dôležité, aby bol jeho majiteľ všímavý. „Mávajú psie virózy, pri ktorých hrozne kašlú. V takom prípade sa liečia prípravkami proti kašľu, v kombinácii s infekciou sa potom nasadzujú antibiotiká,“ objasnil Lonský.

Pokiaľ má pes zápal mandlí alebo angínu, majiteľ môže spozorovať biele hlieny. V takom prípade by s ním mal čo najrýchlejšie zájsť k veterinárovi. Prechladnutie sa prejavuje predovšetkým bolesťou chrbta a zadných nôh či hnačkou. „Často nemôžu poriadne chodiť a len ležia. Vyzerá to dramaticky, ale dá sa to pomerne jednoducho liečiť,“ povedal veterinár, ktorý pripomína, že keď je pes chorý, nemal by chodiť na dlhé vychádzky. Aby sa mu choroba nezhoršila, za daždivého počasia by nemal chodiť von vôbec.

Lonský na záver vyvracia obavu mnohých psíčkarov. Nemusíte sa strachovať, že pes na vás prenesie svoju chorobu. Vírusové ochorenia sa totiž neprenášajú. Bakteriálne sa prenášajú len s minimálnou pravdepodobnosťou.