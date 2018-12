Rozkošný srnček bol bezradný: VIDEO Zasekol sa v bráne rodinného domu, zásah polície vám vyčarí úsmev na perách

Ako uviedla polícia, udalosť sa odohrala v Ružomberku. "Pani volala políciu, lebo uvidela srnčeka zaseknutého v bráne rodinného domu," priblížili v príspevku na sociálnej sieti.

Keď hliadka dorazila na miesto, ihneď sa pustili do záchrany rozkošného zvieratka. Policajti boli úspešní, srnčeka sa im podarilo vyslobodiť, naložili ho do auta a napokon všetko dobre dopadlo. Na videu vidieť aj to, ako slobodne uteká naspäť do prírody.

