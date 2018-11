5 veľkých značiek, ktoré naštartovali malé pôžičky: Pozrite, kam to dotiahli

BRATISLAVA - Každý mal iný geniálny nápad, ale všetci mali jedno spoločné. Na jeho realizáciu im chýbali peniaze. Keby si neverili a nepožičali malé štartovacie sumy, možno by sme o značkách ako Subway, Under Armour, či The Body Shop nikdy nepočuli.

Keď dnes počujeme mená obchodných gigantov, máme pocit, že sú mimo náš dosah a nikdy im peniaze nechýbali. Opak je pravdou. Presvedčte sa sami – možno vám tieto príbehy dodajú odvahu posunúť podnikanie ďalej aj vďaka pôžičke a dosiahnuť úspech, o ktorom ste ani nesnívali.

Subway: Najznámejšie bagety

Vyberiete si druh pečiva, základ, zeleninu, omáčku… Všade na svete to funguje rovnako. Sendviče Subway ovládli už 112 krajín vrátane Slovenska. Biznis sa pritom nezačínal ružovo. V roku 1965 si chcel Fred DeLuca privyrobiť k štúdiu, a tak sa rozhodol založiť predajňu sendvičov. Od rodinného priateľa Petra Bucka si na tento účel požičal 1000 dolárov. Hoci prvá a ani druhá prevádzka príliš nevynášala, s DeLucu a Bucka sa stali obchodní partneri a na úspech už mali našliapnuté. Po deviatich rokoch začali Subway ponúkať ako franchise. DeLuca a Buck našli pri podnikateľských projektoch vzácne spoločnú reč. Keď je jeden člen iba v úlohe investora, to tak vždy nemusí byť. V tomto prípade to však vyšlo – svedčí o tom 42-tisíc prevádzok po celom svete.

Všetko sa začalo, keď si Fred chcel privyrobiť popri štúdiu. Zdroj: Subway.com

Under Armour: Štýl pre pravých športovcov

Fenomén crossfitu opantal aj mnohých Slovákov. A veľa z nich chodieva cvičiť v oblečení značky Under Armour. Stojí za ním Američan Kevin Plank. Spoločnosť založil z peňazí, ktoré získal za predaj ruží na svojej univerzite počas Dňa sv. Valentína. Účet za prvú kolekciu oblečenia však presahoval 60-tisíc dolárov, na čo mu úspory nepostačovali. Pomohla mu jeho kreditka - šiel do kartového úveru vo výške 40-tisíc. V kombinácii s úsporami to už stačilo, a tak mohol čoskoro šokovať svet, keď v roku 1996 úplne neznámy mladík predával svoje oblečenie univerzitným športovým tímom aj profesionálnym mužstvám amerického futbalu v lige NFL. Biznisu sa darí dodnes. Značka je celosvetový fenomén a Under Armour má hodnotu asi 4,4 miliardy dolárov.

Spoločnosť založil Kevin z peňazí, ktoré získal za predaj ruží. Zdroj: Underarmour.com

Patrón Tequila: Keď piť, tak na úrovni

Citrón, soľ a tequila. Možno ste tento známy rituál absolvovali a tequilou, ktorú ste si v rámci neho vychutnali bola práve značka Patrón. Táto dnes už svetoznáma tequila však vôbec nemusela existovať, keby si jej zakladateľ John Paul DeJoria v roku 1980 nepožičal z banky 700 dolárov, aby založil spoločnosť John Paul Mitchell Systems. V tom čase pritom sám žil takmer ako bezdomovec - v 20-ročnom automobile Rolls Royce. Jeho prvá firma mala úspech a to ho posmelilo do ďalšieho podnikania. O deväť rokov neskôr založil značku Patrón Spirits Company, známu práve výrobou populárnej tequily. Investoval aj do iných alkoholových značiek a jeho portfólio ho radilo medzi investičných žralokov ako je napríklad Richard Branson. Svoju tequilovú značku predal len tento rok. Za koľko? Viac ako 5 miliárd dolárov!

Svetoznáma tequila dnes nemusela vôbec existovať. Zdroj: Patrontequila.com

Walmart: Legenda medzi reťazcami

Kto bol niekedy v USA, sotva sa vyhol návšteve Walmartu. Dnes ide o obrovský reťazec, ktorý otvoril svoj prvý obchod v roku 1945. Nezaobišlo sa to však bez úveru. Len 26-ročný Sam Walton vtedy presvedčil svojho svokra, aby mu na podnikateľský zámer požičal 25-tisíc dolárov. Od roku 1962 už jeho obchody fungovali pod značkou Walmart a Sam Walton sa na istý čas stal dokonca najbohatším mužom v USA. Ak máte zaujímavý nápad ako rozšíriť svoje podnikanie, dnes už nemusíte s úverom prosíkať u rodiny. Peniaze môžete rýchlo a výhodne získať aj v banke.

Walmart je obrovským reťazcom v USA. Zdroj: walmart.com

The Body Shop: Prvá „zelená“ kozmetika

Anita Roddick bola inšpiratívna žena. Nielenže založila dnes svetoznámu značku kozmetiky The Body Shop, ale bola aj aktivistka, ktorá peniazmi z biznisu pomáhala deťom v rozvojových krajinách. Jej krédom bolo, že úspešní podnikatelia by mali byť aj zodpovednými občanmi a svoj úspech vracať cez humanitárne projekty. O tom, že jej nechýbala odvaha, svedčí už úplný začiatok jej podnikania. Pre biznis, v ktorom doma s dcérami vyrábala kvalitnú kozmetiku, si neváhala od banky požičať 6800 dolárov, čo by dnes bolo asi 22-tisíc eur. Verila svojmu nápadu a to sa jej v konečnom dôsledku vyplatilo. Nielenže v roku 2006 predala svoju spoločnosť gigantovi L’Oreal za viac ako miliardu dolárov. Mohla si tak plniť nielen svoje sny, ale aj sny iných, ktorí sa narodili v horších podmienkach.

Značku The Body Shop založila inšpiratívna žena. Zdroj: Thebodyshop.com

